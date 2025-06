Religions Hajj 2025 : le bilan d'une saison moins dramatique Rédigé par Lina Farelli | Mardi 10 Juin 2025

Peu de décès ont été recensés cette année en raison des fortes chaleurs. C'est l'Indonésie qui a enregistré le plus de morts dans ses rangs, 193 pèlerins décédés souvent des suites d'insuffisance cardiaque ou respiratoire selon la presse locale. Près de 1,7 million de pèlerins (1 673 230) ont accompli le grand pèlerinage à La Mecque cette année 1446/2025, a annoncé l'Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT). Le nombre de pèlerins est en baisse de 8,5 % par rapport à l'année 2024, qui avait vu se presser quelque 1,8 millions de musulmans autour de la Kaaba.C'est la part des pèlerins domestiques qui a fortement diminué : 166 654 personnes ont participé au hajj cette année, contre 221 854 l'an passé (-25 %). La parité hommes-femmes parmi les pèlerins est presque respectée, avec 877 841 hommes et 795 389 femmes ayant accompli le cinquième pilier de l'islam.L'édition 2024 du hajj a été marquée par les chaleurs caniculaires qui ont fait environ 1 300 morts. Pour prévenir un nouveau bilan dramatiques, les autorités ont planté des milliers d'arbres dans la région et ont installé des centaines de climatiseurs. Elles ont également incité les pèlerins à rester dans leurs tentes entre 10h et 16h et interdit aux enfants de moins de 12 ans de se rendre à La Mecque.En outre, selon les autorités saoudiennes, 80 % des personnes décédées - en grande partie issus du contingent égyptien - étaient venus faire le pèlerinage sans posséder de visas hajj. Mais comme en 2024, les forces de sécurité n'ont pas lésiné cette année dans les contrôles. Ce sont plus de 269 000 pèlerins clandestins qui ont été expulsés du territoire saoudien. Et la facture était salée pour les contrevenants : 5 300 dollars d'amende et une interdiction de hajj durant dix ans.Peu de décès ont été recensés cette année en raison des fortes chaleurs. C'est l'Indonésie qui a enregistré le plus de morts dans ses rangs, 193 pèlerins décédés souvent des suites d'insuffisance cardiaque ou respiratoire selon la presse locale.