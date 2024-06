Le hajj 2024 marqué par les chaleurs extrêmes, le bilan chiffré de la saison

« épuisement dus la chaleur »

« invités de Dieu »

« porter un parapluie, boire régulièrement de l'eau et éviter de s'exposer au soleil »

Plus de 1,83 million de pèlerins (1 833 164) ont accompli le grand pèlerinage à La Mecque cette année 1445/2024, ont annoncé les autorités saoudiennes samedi 15 juin. Le nombre est légèrement en baisse par rapport à la saison 2023, qui avait rassemblé alors environ 1,84 million de personnes.Selon l'Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT), le contingent de musulmans venus de l’étranger pour le hajj a représenté 88 % des pèlerins, soit 1 611 310 contre 221 854 pèlerins domestiques comprenant les Saoudiens et les expatriés résidant dans le royaume. De ce fait, la très grande majorité des personnes (1 546 345) se sont rendus sur le territoire saoudien par avion.La parité hommes-femmes est quasiment atteinte : 52,3 % des pèlerins sont des hommes (958 137), 47,7 % des femmes (875 027). C’est l’Asie qui arrive en tête des continents les plus représentés (63,3 %). Très loin derrière suivent les pays arabes (22,3 %) et les pays africains hors du monde arabe (11,3 %). Les pays des zones Europe, Amériques et Australie ne représentent que 3,2 % des pèlerins, soit quelque 59 000 personnes. Une infime minorité dans l’immense foule de musulmans qui affrontent cette année des pics de chaleur extrême à La Mecque, jusqu’à 49 degrés lundi 17 juin.Des systèmes de refroidissement ont été installés à divers endroits du lieu saint, notamment près du Mont Arafat, pour protéger les pèlerins mais ils n’ont pas suffi pour tous. Selon un bilan provisoire, 14 pèlerins jordaniens sont morts, samedi 15 juin, suite à une insolation. Les autorités iraniennes, indiennes et sénégalaises ont également enregistrés des décès, respectivement cinq, quatre et trois. Plus de 2 700 cas d'ont été recensés pour la seule journée de dimanche, au premier jour de l’Aïd al-Adha, a indiqué le ministère de la Santé, qui a fortement conseillé lesde. Le hajj prend fin mercredi 19 juin, une fois la période de l’Aïd el-Kébir terminée.Lire aussi :