Hajj 2024 : une alerte à la méningite lancée aux pèlerins par les autorités françaises

« Le risque d’infection invasive à méningocoques est connu dans le contexte de grand rassemblement avec un brassage important de population venant de différents pays, et dans des conditions de promiscuité favorisant la transmission des méningocoques »

« Aussi, en prévision du Hadj, nous vous remercions de bien vouloir relayer et rappeler ces recommandations »

« urgence de santé publique de portée internationale »

« Conseils aux voyageurs »

L’Arabie Saoudite exige depuis des années des pèlerins venant accomplir le pèlerinage à La Mecque d’être vaccinés de la méningite à méningocoques. La vaccination contre l'infection de types A, C, Y et W-135 est la seule obligatoire en France , à réaliser au moins dix jours avant l'entrée sur le territoire saoudien. Pour le vaccin ACWY conjugué disponible en France, la durée de validité de la vaccination est de cinq ans.Le hajj pouvant rassembler cette année plus de deux millions de personnes, les fidèles sont, aujourd’hui comme hier, très fortement exposés au risque de contracter des maladies infectieuses. A ce titre, la Direction générale de la santé du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a adressé depuis vendredi 31 mai un message d’alerte relatif au risque d'infection à méningocoques pour les candidats au pèlerinage cette année.Informées en avril et en mai de plusieurs cas de méningite de type W chez des personnes non vaccinées de retour de pèlerinage de la Mecque, les autorités sanitaires ont rappelé l’importance de la vaccination., fait-on part.aux futurs pèlerins musulmans afin de faire face à uneLa rubriquedu ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a été mise à jour en conséquence. Les autorités recommandent notamment aux candidats au hajj de prendre connaissance de la brochure (en pièce jointe plus bas) élaborée à leur attention par le Consulat de France à Djeddah.