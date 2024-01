Omra : une frÃ©quentation record de La Mecque enregistrÃ©e en 2023

« Je suis heureux de partager une bonne nouvelle sans précédent. Le plus grand nombre de pèlerins arrivant de l’extérieur du royaume en 2019 était de 8,5 millions. Cette année (2023), et à la lumière des installations introduites par les dirigeants du royaume, le nombre de pèlerins de la omra a atteint 13 550 000 »

Les années Covid semblent bien derrière, une aubaine pour le tourisme, religieux ici en l'occurence. Plus de 13,5 millions de musulmans ont effectué le petit pèlerinage (omra) à La Mecque en 2023, ont annoncé les autorités saoudiennes. Avec une augmentation de quelque 5 millions du nombre de pèlerins venus de l'étranger par rapport à 2019, cette affluence marque une année record pour la ville sainte de l'islam.L'annonce a été faite par le ministre du Hajj et de la Omra du royaume, Tawfiq al-Rabiah, lors d'une conférence sur les services du Hajj et de la Omra à Djeddah., a déclaré, lundi 8 janvier, le ministre, qui a indiqué que son gouvernement a investi plus de 1,3 milliard de dollars dans le développement et l'amélioration des infrastructures des lieux saints.Une fréquentation encore plus importante de La Mecque et de Médine est attendue en 2024, plus encore durant le mois du Ramadan, à cheval cette année sur les mois de mars et d'avril et lors de la saison du hajj prévue en juin prochain.