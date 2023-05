Avant le hajj 2023, une affluence record pour la omra pendant le Ramadan

Le nombre de musulmans arrivant à la Mecque pour effectuer le petit pèlerinage (omra) pendant le Ramadan 2023/1444 n’a jamais été aussi important, ont fait savoir les autorités saoudiennes une fois le mois de jeûne terminé. Selon le ministre saoudien de l’Intérieur, Abdul Aziz bin Saud, La Mecque a enregistré une croissance de 25 % par rapport aux années précédentes. Lors d’une réunion avec des hauts responsables de son ministère à La Mecque, il a précisé à la presse locale qu’il s’attendait à voir le nombre de pèlerins encore augmenter au cours des prochaines années.Un bilan final n'a pas été communiqué mais à dix jours avant l'Aïd al-Fitr, le président général chargé des Affaires des deux saintes mosquées de La Mecque et de Médine, Abdulrahman Bin Abdulaziz Al-Sudais, informait que plus de 22 millions de personnes ont accompli le pèlerinage sur les 20 premiers jours du Ramadan. Selon l'Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT), 19 millions de pèlerins ont été enregistrés... sur toute l'année 2019.Au cours des mois précédant le Ramadan, le royaume saoudien avait dévoilé un certain nombre de mesures pour faciliter la venue de musulmans du monde entier. La durée du visa omra a été étendue de 30 à 90 jours et ses détenteurs sont désormais autorisés à entrer dans le pays par toutes les voies possibles (terrestre, maritime et aérienne). Les citoyens saoudiens ont également été autorisés à demander des visas pour inviter leurs amis de l’étranger à entreprendre la omra mais aussi à visiter le pays.Après des années avec peu de pèlerins dans les Lieux saints de l'islam en raison de la pandémie, le ministère du Hajj et de la Omra s'est réjoui de la très bonne organisation de la saison du Ramadan 2023. Cette année, 4 000 travailleurs ont été mobilisés pour nettoyer la Grande Mosquée dix fois par jour. Dans le cadre d'opérations de désinfection des lieux, des robots qui ne demandent aucune intervention humaine ont également été mis en service en appui aux travailleurs selon les autorités, qui se préparent à accueillir le hajj en juin prochain. Lire aussi :