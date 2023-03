L'attrait particulier de La Mecque pendant le Ramadan se mesure aussi par le nombre d'offres omra disponibles en France et ailleurs. Sur le Web et les réseaux sociaux, on ne compte plus les packages spéciaux Ramadan concoctés par les agences de voyages spécialisées dans le pèlerinage. A défaut de pouvoir organiser le hajj, elles continuent de proposer aux candidats des packages omra qui coûtent globalement dans les alentours de 2 000 € pour les formules économiques cette année. Un moyen pour les structures sachant se démarquer de se maintenir dans le secteur du pèlerinage après le coup de massue qu'elles ont reçu de l'Arabie Saoudite en 2022. En janvier 2023, Tawfiq Al-Rabiah, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, a annoncé que l’Arabie saoudite levait toutes les restrictions sur l’âge et le nombre de pèlerins pour le hajj cet été. Un retour aux plus belles années d’affluence pour le royaume saoudien, qui attend quelque 3 millions de musulmans en juin.Lire aussi :