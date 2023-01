Hajj 2023 : l'Arabie Saoudite annonce un retour à la normale d'avant la crise sanitaire

« Le nombre de pèlerins reviendra à ce qu’il était avant la pandémie, sans aucune limite d’âge »,

A moins d'une nouvelle crise sanitaire, les restrictions mises en place par les autorités saoudiennes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 font partie du passé pour la prochaine édition du hajj.a déclaré, lundi 9 janvier, le ministre du Hajj et de la Omra, Tawfiq Bin Fawzan Al-Rabiah, lors d'une conférence de presse à Riyad.Avant la pandémie, en 2019, l'Arabie Saoudite avait accueilli 2,5 millions de pèlerins. La chute a, par la suite, été vertigineuse. Après n'avoir ouvert le hajj qu'à 10 000 de personnes en 2020, seules 60 000 avaient été autorisées à accomplir le cinquième pilier de l'islam en 2021. Aucun de ces pèlerins n'était venu de l'étranger. En 2022, le grand pèlerinage à La Mecque avait accueilli près de 900 000 musulmans dont 780 000 internationaux. Le nombre devrait donc plus que doubler en 2023, d'autant que la limite d'âge placée à 65 ans est, elle aussi, levée.Les annonces du ministre du Hajj ont été faites lors de la cérémonie d'ouverture du Hajj Expo. L'événement consacré aux services et aux solutions en lien avec le pèlerinage est organisé à Djeddah du 9 au 12 janvier. Plus tôt dans le mois, Riyad a annoncé l'ouverture des inscriptions au hajj 2023 pour les citoyens et les résidents du royaume. Les musulmans vivant en dehors des frontières saoudiennes et aspirant à faire le grand pèlerinage devront encore attendre.