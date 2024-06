Hajj 2024 : plus de 1 000 morts à La Mecque, pourquoi le contingent égyptien est largement touché

« Les pèlerins clandestins ont provoqué un grand chaos dans les camps de pèlerins égyptiens, provoquant l'effondrement des services »

« Les pèlerins sont restés longtemps sans nourriture, sans eau et sans climatisation »

« en raison de la chaleur car la plupart d’entre eux n'avaient aucun endroit »

*Le bilan humain est mise à jour depuis mercredi 19 juin.

Les fortes chaleurs qui accablent La Mecque ont provoqué plusieurs centaines de morts parmi les pèlerins venus effectuer le grand pèlerinage du vendredi 14 au mercredi 19 juin. Selon un bilan statistique délivré par les autorités saoudiennes, ils étaient plus de 1,8 million à avoir accompli le cinquième pilier de l’islam. Au moins 1 000 d’entre eux ne rentreront pas chez eux, laissant leurs familles orphelines. C’est du côté égyptien que le bilan est le plus lourd, avec plus de 650 personnes décédées des suites de la canicule. Selon une source diplomatique interrogé par l’AFP, ce sombre bilan est boosté par la présence d’un nombre effarant d'Egyptiens ne possédant pas de visas hajj. Ils seraient même 600 sur les 650 décès. Une situation source de danger pour les pèlerins clandestins car ils ne peuvent alors pas accéder aux installations climatisées fournies par les autorités saoudiennes le long de la route du pèlerinage. L’Arabie Saoudite a beau avoir refoulé cette année des centaines de milliers de personnes, ils sont encore nombreux à passer entre les mailles du filet., a affirmé un responsable égyptien supervisant la mission du hajj du pays.et sont mortsoù se réfugier.Les autorités des autres pays ayant recensé des morts parmi leurs citoyens ne précisent pas si les fortes températures en sont la cause unique. Le contingent indonésien compte dans ses rangs au moins 144 décès. Selon le ministère jordanien des Affaires étrangères, au moins 60 personnes sont mortes. Selon un diplomate saoudien, quelque 68 ressortissants indiens sont morts. La Tunisie a annoncé 35 décès, le Bangladesh 21. Les autorités malaisiennes, iraniennes et sénégalaises ont également enregistré des décès, respectivement huit, cinq et trois à ce stade.Le hajj subit de plus en plus les effets du changement climatique, a averti une étude saoudienne publiée en mai 2024, selon laquelle les températures sur les sites où se déroulent les rituels augmentent de 0,4 °C tous les dix ans. Elles ont atteint plus de 51 °C par moments dans la ville sainte. Une sacrée épreuve pour les pèlerins, qui ont souvent attendu des années pour faire le voyage de leur vie. Chaque année, des musulmans voient ce voyage s’arrêter subitement. Pour l’écrasante majorité d’entre eux, ils sont alors inhumés à La Mecque. Lire aussi :Et aussi :