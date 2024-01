Les rÃ©cits de pÃ¨lerinage Ã  La Mecque : un lieu de mÃ©moire europÃ©en ?

À compter du milieu du XIXe siècle, un nouveau type de récit émerge, davantage épris d’aventure que d’exactitude scientifique. Centré sur la province du Hedjaz, il constitue comme une forme sécularisée du récit de pèlerinage, à l’instar du Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah de Richard Francis Burton (1853) ou d’autres récits dont l’authenticité reste sujette à caution comme celui du Français Léon Roches (publié quarante ans après les faits en 1882) ou de l’Allemand Heinrich von Maltzan (1865).



Dans un contexte de crise sanitaire et coloniale marqué par l’explosion des épidémies de choléra et la progression de l’impérialisme européen dans le monde musulman, le hajj devient un objet de polémique sous la plume d’hygiénistes de renom (Adrien Proust) ou d’administrateurs coloniaux (Paul Gillotte). Accusé d’être le siège de toutes les épidémies et autre complots « panislamistes », La Mecque attire alors des « pèlerins missionnés », officiellement chargés d’enquêter sur l’état de l’opinion du monde musulman, à l’instar de l’orientaliste hollandais Christiaan Snouck Hurgronje (1888 et 1889), du photographe algérois Jules Gervais-Courtellemont (1896) ou encore de l’officier musulman d’Algérie Mohamed Ben Cherif qui accomplit son hajj en 1913 à la demande du gouverneur général de l’Algérie.