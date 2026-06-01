Points de vue La disparition d’Edgar Morin : le dernier sage de la pensée complexe Rédigé par Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) | Lundi 1 Juin 2026









Avec sa disparition, la pensée humaine ne perd pas seulement un universitaire éminent ou un philosophe encyclopédique. Elle perd un témoin vivant d’un siècle entier de bouleversements, de guerres, d’effondrements, d’illusions collectives et de questionnements qui n’ont jamais cessé de hanter l’homme moderne.



Edgar Morin était comme la mémoire incarnée d’un siècle. Il a traversé la Seconde Guerre mondiale, l’ascension puis la chute des grandes idéologies, l’avènement de la mondialisation et les métamorphoses de l’être humain contemporain, passé d’un être en quête de sens à un être absorbé par la vitesse, la technique et la consommation.



Pourtant, malgré la longueur exceptionnelle de son existence, il ne s’est jamais transformé en sage dispensateur de certitudes. Jusqu’à ses dernières années, il est demeuré un penseur inquiet, dont l’humilité grandissait à mesure que s’élargissait sa compréhension de la complexité du monde.



Dans son ouvrage profond, Leçons d’un siècle de vie , Edgar Morin ne livre pas une autobiographie au sens classique du terme. Il y propose plutôt ce que l’on pourrait appeler une « synthèse de la sagesse tardive » . Il ne raconte pas tant les événements qu’il n’en extrait les lois invisibles permettant de comprendre l’Homme, la vie et l’histoire.



Comme s’il avait voulu nous transmettre, après un siècle d’expériences, cette conviction essentielle : le véritable problème n’est pas notre ignorance du monde, mais notre obstination à vouloir le penser à l’aide de schémas simplificateurs, indignes de sa complexité. Ce vendredi 29 mai, s’est éteint, à l’âge de 104 ans, le sociologue et philosophe français Edgar Morin, l’une des dernières grandes figures intellectuelles qui ne se sont pas contentées d’expliquer le monde, mais ont cherché à réapprendre à l’humanité la manière même de le penser.Avec sa disparition, la pensée humaine ne perd pas seulement un universitaire éminent ou un philosophe encyclopédique. Elle perd un témoin vivant d’un siècle entier de bouleversements, de guerres, d’effondrements, d’illusions collectives et de questionnements qui n’ont jamais cessé de hanter l’homme moderne.Edgar Morin était comme la mémoire incarnée d’un siècle. Il a traversé la Seconde Guerre mondiale, l’ascension puis la chute des grandes idéologies, l’avènement de la mondialisation et les métamorphoses de l’être humain contemporain, passé d’un être en quête de sens à un être absorbé par la vitesse, la technique et la consommation.Pourtant, malgré la longueur exceptionnelle de son existence, il ne s’est jamais transformé en sage dispensateur de certitudes. Jusqu’à ses dernières années, il est demeuré un penseur inquiet, dont l’humilité grandissait à mesure que s’élargissait sa compréhension de la complexité du monde.Dans son ouvrage profond,, Edgar Morin ne livre pas une autobiographie au sens classique du terme. Il y propose plutôt ce que l’on pourrait appeler une. Il ne raconte pas tant les événements qu’il n’en extrait les lois invisibles permettant de comprendre l’Homme, la vie et l’histoire.Comme s’il avait voulu nous transmettre, après un siècle d’expériences, cette conviction essentielle : le véritable problème n’est pas notre ignorance du monde, mais notre obstination à vouloir le penser à l’aide de schémas simplificateurs, indignes de sa complexité.

Apprendre à penser et à vivre au cœur de l’ambiguïté, de la complexité et de l’incertitude L’un des enseignements majeurs d'Edgar Morin est que l’être humain ne se réduit jamais à une identité unique. Il est un être multiple, composite, traversé par des appartenances diverses. C’est pourquoi il s’est constamment opposé aux formes de réduction identitaire qui enferment l’individu dans une définition exclusive et figée. Il avait compris très tôt que les grandes catastrophes commencent lorsque l’identité cesse d’être une fenêtre ouverte sur la rencontre pour devenir un mur dressé contre l’autre.



C’est dans cette perspective qu’il fut l’un des premiers à élaborer ce qu’il nomma la « pensée complexe » . Pour lui, le monde n’est pas une machine mécanique que l’on pourrait comprendre en la découpant en éléments isolés. Il constitue un immense réseau de relations interdépendantes où coexistent simultanément l’ordre et le désordre, la raison et l’irrationnel, le progrès et la régression.



Ainsi considérait-il que l’une des plus grandes illusions de la modernité résidait dans la prétention à maîtriser totalement le réel. Car la vérité est que la vie demeure toujours traversée par l’incertitude. Edgar Morin nous a appris à penser et à vivre au cœur de l’ambiguïté, de la complexité et de l’incertitude.



Son propre parcours illustre d’ailleurs avec éloquence la fragilité de toute destinée humaine. Edgar Morin reconnaissait volontiers le rôle décisif joué par le hasard dans son existence : des rencontres fortuites qui ont changé sa trajectoire, de petites décisions qui ont façonné son avenir, des événements imprévus qui ont transformé sa conscience.



De cette expérience, il tirait l’une de ses idées les plus fortes : l’histoire n’est pas seulement produite par la raison et la planification ; elle est également façonnée par la surprise, la contingence et l’imprévisible.

Nombre des crises contemporaines sont aussi des crises de sens, de dignité et d’humanité. « l’art de vivre » . Malgré son engagement dans les domaines de la philosophie, de la politique et de la connaissance, il estimait que la vie ne saurait se résumer à la réussite, à la performance ou au pouvoir. Elle réside également dans notre capacité à goûter pleinement l’expérience humaine : l’amour, l’amitié, le cinéma, la poésie, la beauté, l’émotion et l’émerveillement.



À ses yeux, l’Homme moderne est devenu plus efficace, mais moins vivant. À une époque où les relations tendent à se transformer en transactions, où l’individu se réduit à un chiffre et où le bonheur se mesure à l’aide d’indicateurs de consommation, Edgar Morin rappelait que les besoins les plus fondamentaux de l’être humain ne sont pas seulement matériels.



L’Homme a besoin de reconnaissance. Il a besoin d’être vu comme une personne et non comme une fonction, un outil ou une donnée au sein d’un système impersonnel. C’est pourquoi il considérait que nombre des crises contemporaines ne sont pas uniquement économiques. Elles sont aussi des crises de sens, de dignité et d’humanité.



Après avoir traversé un siècle entier, Edgar Morin en était arrivé à cette conclusion essentielle : la véritable maturité ne consiste pas à posséder des réponses définitives, mais à apprendre à vivre avec des questions ouvertes.



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Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).



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Hommage au philosophe et humaniste engagé Edgar Morin, mort à l'âge de 104 ans Mais ce qui confère à son œuvre sa singularité profonde ne relève pas uniquement de la réflexion intellectuelle. Edgar Morin fut aussi un ardent défenseur de ce qu’il appelait. Malgré son engagement dans les domaines de la philosophie, de la politique et de la connaissance, il estimait que la vie ne saurait se résumer à la réussite, à la performance ou au pouvoir. Elle réside également dans notre capacité à goûter pleinement l’expérience humaine : l’amour, l’amitié, le cinéma, la poésie, la beauté, l’émotion et l’émerveillement.À ses yeux, l’Homme moderne est devenu plus efficace, mais moins vivant. À une époque où les relations tendent à se transformer en transactions, où l’individu se réduit à un chiffre et où le bonheur se mesure à l’aide d’indicateurs de consommation, Edgar Morin rappelait que les besoins les plus fondamentaux de l’être humain ne sont pas seulement matériels.L’Homme a besoin de reconnaissance. Il a besoin d’être vu comme une personne et non comme une fonction, un outil ou une donnée au sein d’un système impersonnel. C’est pourquoi il considérait que nombre des crises contemporaines ne sont pas uniquement économiques. Elles sont aussi des crises de sens, de dignité et d’humanité.Après avoir traversé un siècle entier, Edgar Morin en était arrivé à cette conclusion essentielle : la véritable maturité ne consiste pas à posséder des réponses définitives, mais à apprendre à vivre avec des questions ouvertes.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :







