Hommage au philosophe et humaniste engagé Edgar Morin, mort à l'âge de 104 ans

« pensée complexe »

La Méthode

« Israël-Palestine : le cancer »

« les juifs qui furent les victimes d'un ordre impitoyable imposent leur ordre impitoyable aux Palestiniens »

« Tout ce qui est fondé sur le mépris d’autrui, sur l’humiliation d’autrui ou sur le fait de traiter autrui comme une chose, comme un objet, c’est une chose qui me révolte, qui m’indigne et qui me fait souffrir. Donc, dans l’histoire contemporaine, le cas du peuple palestinien est malheureusement terriblement exemplaire. »

« Peut-être même que c'est parce que je suis d’origine juive que je suis sensible à l’humiliation et que ça me semble absolument effrayant d’un point de vue humain que des gens qui ont été les héritiers de générations de personnes humiliées par les chrétiens, par les nazis, soient capables de faire subir ce qu’ils ont subis à d’autres. D’autant plus que les autres n’ont jamais été participants aux persécutions contre les juifs. »

Au péril des idées

« Je sais qu’une cabale fixée sur la personnalité de Tariq Ramadan s’était déchainée avant ce scandale et qu’elle utilise ce scandale pour le détruire. J’ai horreur du lynchage médiatique et je ne mêle pas ma voix aux enragés. Mais je ne peux pas être moins ému par ce qu’ont souffert les victimes de Tariq Ramadan que par celles de Weinstein et autres victimes de viols et violences »

« Soldat de la Résistance, militant et affranchi, écrivain et penseur du siècle, défenseur de la nature et des peuples, Edgar Morin était l’humanisme fait personne. Avec sa bienveillance, sa curiosité, il ne cessait de nous éclairer. Pensée complexe, vie féconde, esprit universel. J'adresse à ses proches les condoléances de la Nation »

« salut ému »

« Antifasciste, résistant, théoricien de la complexité, il avait été d'abord en équipe à son début le sociologue de la "rumeur d'Orléans", modèle du complotisme d'avant les réseaux sociaux. Lucide, bienveillant, penseur, il avait à 102 ans pris sa part dans la protestation contre le massacre des Palestiniens à Gaza. Un exemple ne meurt jamais. »

« Aujourd’hui, le vide qu’il laisse est immense,

Mais son courage, sa fidélité aux êtres et aux idées, son exigence morale et son espérance continuent de nous accompagner. »