Syrie : Bachar Al-Assad chassé du pouvoir, la fin de 50 ans d'une répression sans pitié

« Personne n'a le droit d'effacer un quelconque groupe. Les différentes communautés ont coexisté dans cette région durant des centaines d'années et personne n'a le droit de les éliminer. Il doit y avoir un cadre légal qui protège et qui assure les droits de chacun. Pas un système qui serve une seule communauté, comme ce qu'a fait le régime d'Assad »

« passation officielle »

« leadership »

« passation »

« procès équitables »

« L'étape la plus importante est celle de la justice, non de la vengeance »

« garantir une justice équitable et impartiale à l'avenir »

« La chute du gouvernement de Bachar al-Assad offre aux Syriens une opportunité sans précédent de tracer un nouvel avenir fondé sur la justice, la responsabilité et le respect des droits humains »

« Quiconque prendra la direction du pays devra rompre complètement et résolument avec la répression et l’impunité du passé et établir un système qui respecte les droits humains et la dignité de tous les Syriens, quelles que soient leurs origines ou leurs opinions politiques. »

Le soulagement, donc, est réel, légitime, mais des questions émergent quant à l'avenir politique qui se dessine pour la Syrie. La coalition de groupes rebelles qui ont chassé Bachar Al-Assad est menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham (HTS, anciennement appelé Front al-Nosra) dont le leader est Abou Mohammed al-Jolani. Ancien chef d'une branche d'Al-Qaïda, il a rompu avec l'organisation radicale pour se présenter aujourd'hui sous un jour modéré, explique RFI. , a notamment rassuré le quadragénaire lors de la prise d'Alep fin novembre.Aucune exaction n'a vraisemblablement été commise lors de l'offensive éclair, rassurant une population encore traumatisée. Mohammed al-Jolani a par ailleurs appelé ses combattants à ne pas s'approcher des institutions publiques à Damas, encore sous contrôle de l'ex-Premier ministre Mohamed al-Jalali jusqu'à une. Ce dernier s'est, pour sa part, dit prêt à coopérer avec tout nouveauchoisi par le peuple, précisant qu'il serait dimanche dans ses bureaux au siège du gouvernement pour toute procédure dede pouvoir.De son côté, Amnesty International a appelé a ce que les auteurs des crimes perpétrés sous le pouvoir de Bachar al-Assad puissent être jugés lors de, en excluant la peine de mort., a indiqué l'ONG de défense des droits humains.Même son de cloche pour Human Rights Watch, qui appelle les futurs dirigeants à, a affirmé Lama Fakih, directeur de HRW au Moyen-Orient.Lire aussi :