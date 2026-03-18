L’Arabie Saoudite a officialisé, mercredi 18 mars, la date de fin du Ramadan 1447/2026. Sur la base des observations du ciel à la recherche du nouveau croissant lunaire depuis le territoire, la Cour suprême saoudienne a fait savoir que le mois du jeûne prend fin jeudi 19 mars. En conséquence, l’Aïd el-Fitr, correspondant au premier jour de Chawwal, sera célébré vendredi 20 mars.
Cette date est celle annoncée par les autorités musulmanes partisanes du calendrier hégirien unifié à l'instar de la Turquie, qui ont fixé la date de la fête de la rupture du jeûne pour vendredi 20 mars. En France, les organisations qui se sont rangées sur cette annonce, fondée sur la méthode des calculs astronomiques couplée au principe de transfert de visibilité consistant à entamer le mois lunaire partout dans le monde dès lors que le premier croissant lunaire est théoriquement visible dans n’importe quel point de la Terre, sont le Conseil théologique musulman de France (CTMF), Musulmans de France (MF) et le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui compte en son sein l’Union des mosquées de France (UMF) et les fédérations turques. Une dizaine d'instances départementales du culte musulman se sont également concertées, fait inédit, pour annoncer la date de l'Aïd pour vendredi 20 mars.
Plaidant son attachement à la tradition de la Nuit du doute, la Grande Mosquée de Paris va annoncer solennellement, mercredi 18 mars, la date du dernier jour du Ramadan et de l’Aïd al-Fitr. C’est aussi le cas de la Grande Mosquée de Lyon et du Conseil des mosquées du Rhône (CMR).
Les données astronomiques annonçaient l'impossibilité, mercredi 18 mars, d’assurer l’observation du nouveau croissant lunaire depuis une large partie du monde, l'Arabie Saoudite compris. C’est aussi le cas en Europe cette année. L’annonce saoudienne devrait donc conforter la Grande Mosquée de Paris dans sa décision d’acter la fin du mois de jeûne pour jeudi 19 mars au soir. Pour le plus grand soulagement des musulmans de France, qui ont mal vécu l'imbroglio sur la date du début du Ramadan.
Pour les foyers qui n'ont pas encore donné la zakat al-Fitr, il n'est pas trop tard. Son montant, variable selon les avis religieux adoptés, est compris entre 7 € et 15 €.
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