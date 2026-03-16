« des données scientifiques relatives à l'observation lunaire »

« la conjonction de la nouvelle lune marquant le début du mois de Chawal 1447 aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à 1h23 (2h23 heure de Paris) »

« les conditions nécessaires à la visibilité du croissant lunaire annonçant la fin du mois de Ramadan 1447 (seront) donc réunies ce jour-là »