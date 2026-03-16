Les annonces autour de la date de fin du Ramadan 1447 - 2026 se multiplient en France et vont dans le sens d'un Aid el-Fitr qui aura lieu le vendredi 20 mars. La dernière instance à venir appuyer cette date : Musulmans de France (MF). Elle a fait savoir, jeudi 12 mars, que la fête devrait se tenir ce jour-là en tenant compte « des données scientifiques relatives à l'observation lunaire ». Notons que la fédération, partisane des calculs astronomiques, avait de nouveau choisi cette année de se rallier à l'annonce de la Grande Mosquée de Paris faite au début du Ramadan.
Cette fois, pour faire son communiqué, la fédération se pense probablement sûre que l'Aid al-Fitr sera annoncé par la Grande Mosquée de Paris pour vendredi 20 mars. Pourquoi ? Alors que la GMP compte organiser une réunion pour la Nuit du doute mercredi 18 mars, les données astronomiques indiquent qu'il sera impossible de voir quoi que ce soit dans le ciel car, dit MF, « la conjonction de la nouvelle lune marquant le début du mois de Chawal 1447 aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à 1h23 (2h23 heure de Paris) ».
Aussi, « les conditions nécessaires à la visibilité du croissant lunaire annonçant la fin du mois de Ramadan 1447 (seront) donc réunies ce jour-là », faisant du vendredi 20 mars le'premier jour de Chawwal, conclut MF. La carte prévisionnelle du Centre astronomique international (IAC) témoigne dans ce sens.
Cette fois, pour faire son communiqué, la fédération se pense probablement sûre que l'Aid al-Fitr sera annoncé par la Grande Mosquée de Paris pour vendredi 20 mars. Pourquoi ? Alors que la GMP compte organiser une réunion pour la Nuit du doute mercredi 18 mars, les données astronomiques indiquent qu'il sera impossible de voir quoi que ce soit dans le ciel car, dit MF, « la conjonction de la nouvelle lune marquant le début du mois de Chawal 1447 aura lieu le jeudi 19 mars 2026 à 1h23 (2h23 heure de Paris) ».
Aussi, « les conditions nécessaires à la visibilité du croissant lunaire annonçant la fin du mois de Ramadan 1447 (seront) donc réunies ce jour-là », faisant du vendredi 20 mars le'premier jour de Chawwal, conclut MF. La carte prévisionnelle du Centre astronomique international (IAC) témoigne dans ce sens.
Selon la carte prévisionnelle de l’IAC pour jeudi 19 février 2026, le nouveau croissant lunaire sera visible dans une grande partie du monde à l’œil nu (zones en vert) ou à l’œil nu, avec ou sans instruments selon les conditions météorologiques (magenta et bleu), faisant donc du lendemain le jour de l'Aïd el-Fitr.
Bien avant MF, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) et le Conseil français du culte musulman (CFCM) avaient aussi annoncé le dernier jour du jeûne pour jeudi 19 février, impliquant que la fête ait lieu le lendemain. Ceci bien que les deux instances aient fixé le début du Ramadan à deux dates différentes.
Il est de fortes chances cette année que la fin du mois du Ramadan soit donc annoncée par de nombreuses autorités religieuses en Afrique, au Moyen-Orient ainsi qu'en Occident (Amériques et Europe) pour jeudi 19 mars car la visibilité du nouveau croissant lunaire devrait être assurée depuis ces zones géographiques.
Malgré ces éléments, et si l'Aïd al-Fitr venait à être annoncé par la Grande Mosquée de Paris pour... jeudi 19 mars ? Après tout, la décision de l'Arabie Saoudite de fixer le début du mois du Ramadan pour mercredi 18 février, suivie ensuite par la GMP, avait déstabilisé de nombreux responsables musulmans à travers le pays car la cohérence pour les partisans de l'observation annonçait la date du lendemain.
C'est pour éviter, dans un avenir plus ou moins proche, que ce genre de situation ne se reproduise que des responsables de plusieurs instances musulmanes locales ont lancé un appel solennel aux acteurs du culte à rejoindre un « travail de concertation » visant à « définir une position commune » sur la détermination des grandes dates du calendrier musulman. Une démarche qui « s'inscrit pleinement dans le sens des enseignements coraniques appelant les croyants à l'unité et à ne pas se diviser » à propos de rendez-vous collectifs aussi importants que le Ramadan et les deux Aïd.
Il est de fortes chances cette année que la fin du mois du Ramadan soit donc annoncée par de nombreuses autorités religieuses en Afrique, au Moyen-Orient ainsi qu'en Occident (Amériques et Europe) pour jeudi 19 mars car la visibilité du nouveau croissant lunaire devrait être assurée depuis ces zones géographiques.
Malgré ces éléments, et si l'Aïd al-Fitr venait à être annoncé par la Grande Mosquée de Paris pour... jeudi 19 mars ? Après tout, la décision de l'Arabie Saoudite de fixer le début du mois du Ramadan pour mercredi 18 février, suivie ensuite par la GMP, avait déstabilisé de nombreux responsables musulmans à travers le pays car la cohérence pour les partisans de l'observation annonçait la date du lendemain.
C'est pour éviter, dans un avenir plus ou moins proche, que ce genre de situation ne se reproduise que des responsables de plusieurs instances musulmanes locales ont lancé un appel solennel aux acteurs du culte à rejoindre un « travail de concertation » visant à « définir une position commune » sur la détermination des grandes dates du calendrier musulman. Une démarche qui « s'inscrit pleinement dans le sens des enseignements coraniques appelant les croyants à l'unité et à ne pas se diviser » à propos de rendez-vous collectifs aussi importants que le Ramadan et les deux Aïd.
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