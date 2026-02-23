La Rencontre annuelle des musulmans de France de retour en avril 2026

La Rencontre annuelle des musulmans de France (RAMF) fait son grand retour cette année 2026. La fédération Musulmans de France (MF), qui en est à l’initiative depuis sa création voici plus de deux décennies, en a fait l’annonce (surprise) après son colloque annuel organisé samedi 14 février autour du thème « L’islam à l’épreuve du débat public ».
L’événement, prévu après le mois du Ramadan et à la fin du Carême, du vendredi 3 au lundi 6 avril au Parc des expositions du Bourget, en Seine-Saint-Denis, n’a pas été organisé depuis 2019. La crise de la Covid-19, et les difficultés auxquelles a fait face la fédération organisatrice ont poussé celle-ci à cesser sa mise en place.
La relance de ce qui sera la 40e édition de la RAMF se fait sous le mandat de Makhlouf Mamèche, à la direction de MF depuis novembre 2025. « C’est un événement qui a marqué l’esprit de beaucoup de musulmans de France. On va donc reprendre cette rencontre qui nous manque, qui manque aux musulmans », indique-t-il à Saphirnews. « Le dernier rassemblement remonte à 2019. Les gens nous demandent régulièrement quand on va pouvoir l’organiser. Il a failli se tenir l’an dernier mais, faute de temps et de moyens, nous ne l’avons pas fait. Cette fois, nous n’avons pas eu de raisons de ne pas le faire. »
Le thème central de la RAMF n’est pas encore précis à ce stade, mais Makhlouf Mamèche assure que divers sujets seront abordés comme « la jeunesse, l’écologie, la spiritualité, l’éducation », avec l’enjeu de faire participer les musulmans aux débats publics qui traversent la société. En parallèle des conférences et des ateliers, la foire commerciale est appelée à battre son plein. MF vise la présence de quelque 300 stands (commerciaux et associatifs) sur les 25 000 m2 du salon. Le public est attendu en nombre au cours des quatre jours de l'événement.
