« Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une rupture avec notre pratique : le calcul est déjà au cœur de notre vie cultuelle quotidienne, puisque c'est lui qui fixe les horaires des cinq prières et guide les fidèles pour la rupture du jeûne durant le Ramadan, sans que personne n'éprouve le besoin d'observer directement le coucher du soleil. Adopter cette même méthode pour la détermination des mois lunaires n'est donc pas une innovation, mais une mise en cohérence naturelle de notre pratique religieuse. »

« les données astronomiques indiquent que le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars »

« le caractère exceptionnel et encourageant de ce consensus »

« pour la première fois, des instances représentatives départementales de sensibilités différentes se sont réunies, ont échangé avec sérénité et responsabilité, et ont publié une position commune au service des fidèles »

« afin que chaque musulman de nos territoires puisse vivre cette fête dans la sérénité et la concorde ».