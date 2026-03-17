C'est en réaction au désordre survenu au début du Ramadan 1447 – 2026 que plusieurs responsables d'associations représentatives locales du culte musulman ont décidé, ces derniers jours, de se réunir afin de s'accorder sur la méthode à retenir pour « mettre fin aux divergences récurrentes dans l'annonce des grandes dates du calendrier musulman ». C'est chose faite pour au moins onze instances départementales à travers la France qui ont décidé, mardi 17 mars, d'annoncer la fin du mois du jeûne pour jeudi 19 mars, faisant ainsi du vendredi 20 mars le jour de l'Aïd el-Fitr.
Une semaine après le lancement de leur appel pour la mise en place d'une « dynamique de concertation » sur un sujet qui prête trop souvent à polémique depuis des années, le fait est inédit. Tout en affirmant que la méthode de l'observation oculaire du croissant lunaire est « religieusement valable » et « respectable », les instances signataires du communiqué, que Saphirnews diffuse plus bas dans son intégralité, ont estimé que « force est de reconnaître que le contexte particulier des musulmans vivant en France – organisation administrative et logistique du culte et contraintes professionnelles – rend le calcul astronomique nettement plus adapté à notre réalité ».
Une semaine après le lancement de leur appel pour la mise en place d'une « dynamique de concertation » sur un sujet qui prête trop souvent à polémique depuis des années, le fait est inédit. Tout en affirmant que la méthode de l'observation oculaire du croissant lunaire est « religieusement valable » et « respectable », les instances signataires du communiqué, que Saphirnews diffuse plus bas dans son intégralité, ont estimé que « force est de reconnaître que le contexte particulier des musulmans vivant en France – organisation administrative et logistique du culte et contraintes professionnelles – rend le calcul astronomique nettement plus adapté à notre réalité ».
Vivre l'Aïd al-Fitr « dans la sérénité et la concorde »
Toutes l’assurent : « Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une rupture avec notre pratique : le calcul est déjà au cœur de notre vie cultuelle quotidienne, puisque c'est lui qui fixe les horaires des cinq prières et guide les fidèles pour la rupture du jeûne durant le Ramadan, sans que personne n'éprouve le besoin d'observer directement le coucher du soleil. Adopter cette même méthode pour la détermination des mois lunaires n'est donc pas une innovation, mais une mise en cohérence naturelle de notre pratique religieuse. »
Par ailleurs, « les données astronomiques indiquent que le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars », ce qui implique que le mois du Ramadan s’achèvera nécessairement jeudi 19 février, après 29 jours si les musulmans ont débuté leur jeûne jeudi 19 février, 30 jours s’ils ont débuté un jour plus tôt.
Les organisations signataires ne sont pas les seules à annoncer la date de l'Aïd el-Fitr pour vendredi 20 mars, mais elles insistent sur « le caractère exceptionnel et encourageant de ce consensus » car, « pour la première fois, des instances représentatives départementales de sensibilités différentes se sont réunies, ont échangé avec sérénité et responsabilité, et ont publié une position commune au service des fidèles ». Elles appellent désormais l'ensemble des mosquées et des responsables associatifs à relayer cette annonce auprès de leurs communautés, « afin que chaque musulman de nos territoires puisse vivre cette fête dans la sérénité et la concorde ».
Par ailleurs, « les données astronomiques indiquent que le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars », ce qui implique que le mois du Ramadan s’achèvera nécessairement jeudi 19 février, après 29 jours si les musulmans ont débuté leur jeûne jeudi 19 février, 30 jours s’ils ont débuté un jour plus tôt.
Les organisations signataires ne sont pas les seules à annoncer la date de l'Aïd el-Fitr pour vendredi 20 mars, mais elles insistent sur « le caractère exceptionnel et encourageant de ce consensus » car, « pour la première fois, des instances représentatives départementales de sensibilités différentes se sont réunies, ont échangé avec sérénité et responsabilité, et ont publié une position commune au service des fidèles ». Elles appellent désormais l'ensemble des mosquées et des responsables associatifs à relayer cette annonce auprès de leurs communautés, « afin que chaque musulman de nos territoires puisse vivre cette fête dans la sérénité et la concorde ».
DES INSTANCES DEPARTEMENTALES S'ACCORDENT SUR LA DATE DE L'AID EL-FITR
Ce communiqué s'inscrit dans la continuité de l'initiative annoncée par les instances représentatives départementales du culte musulman, qui avaient publié un premier communiqué appelant à une démarche collective et coordonnée pour mettre fin aux divergences récurrentes dans l'annonce des grandes dates du calendrier musulman.
Constatant que le début du mois de Ramadan 2026 avait, une fois encore, donné lieu à des annonces discordantes, les instances représentatives départementales avaient pris l'engagement de se réunir afin de définir une position commune pour l'annonce de la fin du mois.
C'est dans cet esprit de responsabilité et de service aux fidèles que cette réunion de concertation a été organisée et conduite.
Les participants à cette réunion ont pris en compte les deux méthodes de détermination des mois lunaires : les partisans du calcul astronomique d'une part, et les partisans de l'observation oculaire du croissant lunaire d'autre part.
Si les deux méthodes sont religieusement valables et également respectables, force est de reconnaître que le contexte particulier des musulmans vivant en France – organisation administrative et logistique du culte et contraintes professionnelles – rend le calcul astronomique nettement plus adapté à notre réalité. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une rupture avec notre pratique: le calcul est déjà au cœur de notre vie cultuelle quotidienne, puisque c'est lui qui fixe les horaires des cinq prières et guide les fidèles pour la rupture du jeûne durant le Ramadan, sans que personne n'éprouve le besoin d'observer directement le coucher du soleil. Adopter cette même méthode pour la détermination des mois lunaires n'est donc pas une innovation, mais une mise en cohérence naturelle de notre pratique religieuse.
De plus, les données astronomiques indiquent que le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars 2026. Partisans du calcul et partisans de l'observation s'accordent donc sur ce constat.
Il en résulte que le mois de Ramadan 2026 s'achèvera le jeudi 19 mars au soir. L'Aïd el-Fitr sera donc célébré le vendredi 20 mars 2026. Les fidèles sont invités à accomplir la prière de l'Aïd selon les horaires communiqués par leurs mosquées respectives.
Les signataires de ce communiqué tiennent à souligner le caractère exceptionnel et encourageant de ce consensus. Pour la première fois, des instances représentatives départementales de sensibilités différentes se sont réunies, ont échangé avec sérénité et responsabilité, et ont publié une position commune au service des fidèles.
L'Aïd el-Fitr est, par essence, une fête de joie, de gratitude et de fraternité. Que cette année, elle soit vécue dans l'unité est un signe fort adressé à l'ensemble de la communauté musulmane : la concertation est possible. elle est souhaitable, et elle est à la hauteur des attentes de nos fidèles.
Nous appelons l'ensemble des mosquées et des responsables associatifs à relayer cette annonce auprès de leurs communautés, afin que chaque musulman de nos territoires puisse vivre cette fête dans la sérénité et la concorde.
Cette démarche s'inscrit dans le sens des enseignements coraniques appelant les croyants à l'unité et à ne pas se diviser (Sourate 3, verset 103), ainsi que dans la tradition prophétique rappelant que le jeûne, la rupture du jeûne et le sacrifice sont des actes collectifs qui se vivent ensemble (rapporté par At-Tirmidhi).
Aïd Moubarak - L'Aïd el-Fitr 2026 est fixé au vendredi 20 mars 2026.
Les instances représentatives locales signataires de ce communiqué fédèrent la majorité des mosquées de leurs territoires.
Ce communiqué s'inscrit dans la continuité de l'initiative annoncée par les instances représentatives départementales du culte musulman, qui avaient publié un premier communiqué appelant à une démarche collective et coordonnée pour mettre fin aux divergences récurrentes dans l'annonce des grandes dates du calendrier musulman.
Constatant que le début du mois de Ramadan 2026 avait, une fois encore, donné lieu à des annonces discordantes, les instances représentatives départementales avaient pris l'engagement de se réunir afin de définir une position commune pour l'annonce de la fin du mois.
C'est dans cet esprit de responsabilité et de service aux fidèles que cette réunion de concertation a été organisée et conduite.
Les participants à cette réunion ont pris en compte les deux méthodes de détermination des mois lunaires : les partisans du calcul astronomique d'une part, et les partisans de l'observation oculaire du croissant lunaire d'autre part.
Si les deux méthodes sont religieusement valables et également respectables, force est de reconnaître que le contexte particulier des musulmans vivant en France – organisation administrative et logistique du culte et contraintes professionnelles – rend le calcul astronomique nettement plus adapté à notre réalité. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une rupture avec notre pratique: le calcul est déjà au cœur de notre vie cultuelle quotidienne, puisque c'est lui qui fixe les horaires des cinq prières et guide les fidèles pour la rupture du jeûne durant le Ramadan, sans que personne n'éprouve le besoin d'observer directement le coucher du soleil. Adopter cette même méthode pour la détermination des mois lunaires n'est donc pas une innovation, mais une mise en cohérence naturelle de notre pratique religieuse.
De plus, les données astronomiques indiquent que le croissant lunaire ne sera pas observable le mercredi 18 mars 2026. Partisans du calcul et partisans de l'observation s'accordent donc sur ce constat.
Il en résulte que le mois de Ramadan 2026 s'achèvera le jeudi 19 mars au soir. L'Aïd el-Fitr sera donc célébré le vendredi 20 mars 2026. Les fidèles sont invités à accomplir la prière de l'Aïd selon les horaires communiqués par leurs mosquées respectives.
Les signataires de ce communiqué tiennent à souligner le caractère exceptionnel et encourageant de ce consensus. Pour la première fois, des instances représentatives départementales de sensibilités différentes se sont réunies, ont échangé avec sérénité et responsabilité, et ont publié une position commune au service des fidèles.
L'Aïd el-Fitr est, par essence, une fête de joie, de gratitude et de fraternité. Que cette année, elle soit vécue dans l'unité est un signe fort adressé à l'ensemble de la communauté musulmane : la concertation est possible. elle est souhaitable, et elle est à la hauteur des attentes de nos fidèles.
Nous appelons l'ensemble des mosquées et des responsables associatifs à relayer cette annonce auprès de leurs communautés, afin que chaque musulman de nos territoires puisse vivre cette fête dans la sérénité et la concorde.
Cette démarche s'inscrit dans le sens des enseignements coraniques appelant les croyants à l'unité et à ne pas se diviser (Sourate 3, verset 103), ainsi que dans la tradition prophétique rappelant que le jeûne, la rupture du jeûne et le sacrifice sont des actes collectifs qui se vivent ensemble (rapporté par At-Tirmidhi).
Aïd Moubarak - L'Aïd el-Fitr 2026 est fixé au vendredi 20 mars 2026.
Les instances représentatives locales signataires de ce communiqué fédèrent la majorité des mosquées de leurs territoires.
Premières signatures des associations représentatives locales du culte musulman
- Conseil départemental du culte musulman d’Ardèche (CDCM 07)
- Conseil départemental du culte musulman des Ardennes (CDCM 08)
- Conseil départemental du culte musulman de Gironde (CDCM 33)
- Conseil départemental du culte musulman d'Indre-et-Loire (CDCM 37)
- Conseil départemental du culte musulman du Bas-Rhin (CFCM 67)
- Conseil du culte musulman du Haut-Rhin (CCMHR 68)
- Coordination des associations musulmanes de Paris (CAP 75)
- Conseil départemental du culte musulman de Seine-et-Marne (CDCM 77)
- Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY 78)
- Fédération Musulmane du Tarn (FMT 81)
- Union des mosquées des Hauts-de-Seine (UM 92)
- Rassemblement des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis (RAM 93)
- Conseil départemental du culte musulman des Ardennes (CDCM 08)
- Conseil départemental du culte musulman de Gironde (CDCM 33)
- Conseil départemental du culte musulman d'Indre-et-Loire (CDCM 37)
- Conseil départemental du culte musulman du Bas-Rhin (CFCM 67)
- Conseil du culte musulman du Haut-Rhin (CCMHR 68)
- Coordination des associations musulmanes de Paris (CAP 75)
- Conseil départemental du culte musulman de Seine-et-Marne (CDCM 77)
- Conseil des institutions musulmanes des Yvelines (CIMY 78)
- Fédération Musulmane du Tarn (FMT 81)
- Union des mosquées des Hauts-de-Seine (UM 92)
- Rassemblement des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis (RAM 93)
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