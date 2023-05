SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Religions Autour du jeûne des six jours de Chawwal, trois avis religieux exposés Rédigé par Lina Farelli | Mardi 2 Mai 2023 à 18:00

Le mois du Ramadan est terminé mais les musulmans sont régulièrement incités à jeûner des jours au cours de l'année. Le jeûne non obligatoire le plus emblématique est celui des six jours de Chawwal, le dixième mois du calendrier lunaire qui suit le Ramadan. Face aux questions récurrentes concernant cette pratique de plus en plus populaire, un organe théologique en France fait le point.



« considéré comme (un) jeûne à vie » dès lors que le Ramadan est accompli par le musulman selon un hadith jugé authentique par la tradition islamique, il peut être réalisé sur six jours d’une manière consécutive ou discontinue, rappelle le Conseil théologique musulman de France (CTMF) dans un avis émis aux lendemains de



L’instance théologique recommande, à ceux qui le peuvent, de rattraper d’abord « ceux qui n’ont que la possibilité de rattraper Ramadan ou de jeûner les six jours, sans pouvoir faire les deux dans le même mois de Chawwal » , le CTMF leur rappelle trois avis religieux sur la question, « par ordre décroissant de mérite ». Au jeûne du mois du Ramadan se succède le jeûne des six jours de Chawwal. Pas de panique, ce jeûne n’a absolument aucun caractère obligatoire. Surérogatoire mais recommandé cardès lors que le Ramadan est accompli par le musulman selon un hadith jugé authentique par la tradition islamique, il peut être réalisé sur six jours d’une manière consécutive ou discontinue, rappelle le Conseil théologique musulman de France (CTMF) dans un avis émis aux lendemains de l’Aïd al-Fitr célébrée cette année le 21 avril.L’instance théologique recommande, à ceux qui le peuvent, de rattraper d’abord les jours de Ramadan qu'ils auraient manqués avant de jeûner les six jours surérogatoires. A, le CTMF leur rappelle trois avis religieux sur la question,

Trois avis, trois choix possibles Le premier avis consiste à « commencer par récupérer d’abord les jours manqués de Ramadan et de rattraper par la suite les six jours ». Pour le CTMF, « cet avis reste le meilleur, vu qu’il fait l’unanimité des quatre écoles qui affirment qu’il est préférable de rattraper d’abord Ramadan avant les six jours de Chawwal ».



Le deuxième avis consiste à « commencer d’abord par les six jours de Chawwal, en retardant le rattrapage de Ramadan ». « Ce choix est valide » car « il n’est visé par aucune interdiction, étant donné qu’il est autorisé par la majorité des gens de science » , ceci dans la mesure où, d'une part, le rattrapage de la dette du Ramadan n’est pas attaché à une date fixe et que, d'autre part, « celui qui rattrape à n’importe quel moment de l’année, avant le mois de Ramadan suivant, aura bien accompli ce que Dieu lui avait demandé ». Le CTMF le classe toutefois « en deuxième position car il ne fait pas l’unanimité » , notamment dans les écoles malikite et chafiite.

La double intention possible ? Le troisième avis, enfin, est celui qui fait l’objet de nombreuses questions pour les musulmans. Peut-on jeûner les jours manqués du Ramadan en même temps que les six jours de Chawwal ? Il s’agirait donc de faire « une intention double ». De cette façon, « le jeûne unique de six jours (offrirait), à la fois, au jeûneur le rattrapage d’un nombre de six jours, et le salaire des six jours de Chawwal ».



Pour le CTMF, « ce choix est valable, vu qu’il est préconisé par une partie des gens de sciences, qui croit en la validité de l’association de deux actes par la même intention » mais l’avis est classé « en troisième position car il n’y a pas de textes coraniques ou prophétiques qui l’appuient » . « Il représente donc un ijtihad (une interprétation, ndlr) basé uniquement sur l’analogie (al-qiyyas) » , celle qui dit qu’il est par exemple « possible de regrouper, par la même intention, les ablutions majeures (obligatoires) et la purification majeure du vendredi (surérogatoire) » . Néanmoins, cette interprétation est « contestée par une autre partie des gens de sciences comme les Hanafites ».

Des jours de Chawwal qui peuvent être jeûnés à une autre période de l'année « l’obligation passe avant la sunna ». « Les jours de Ramadan non jeûnés constituent une dette envers Dieu. Or le meilleur choix entre le remboursement de la dette divine et l’accomplissement des bonnes œuvres est facilement discernable » , rappelle l'organe.



Par ailleurs, « le salaire du jeûne à vie (tel que mentionné dans le hadith à ce sujet, ndlr) a lieu d’abord par le jeûne de Ramadan, puis par le jeûne des six jours de Chawwal. Or celui qui doit encore rattraper des jours de Ramadân, n’aura pas complété le jeûne de ce mois pour être en mesure de le faire suivre des six jours. C’est uniquement après l’accomplissement de la totalité de Ramadan, que la possibilité du jeûne des six jours s’offre à lui ».



Dans le même temps, « s’il est possible de rattraper Ramadan en dehors de son mois, par analogie, il est aussi possible de rattraper les six jours en dehors de Chawwal ». « Celui qui jeûne six jours après l’Aïd al-Fitr, c’est comme une année entière », selon un hadith jugé authentique qui fut rapporté par Ibn Majjah et Ahmad. « Dans cette version, il n’y a pas la mention du mois de Chawwal, ce qui signifie que tout jeûne de six jours après Ramadan, à n’importe quel mois, donne le salaire du jeûne d’une année entière, vu que le décuplement divin du salaire d’un acte est valable toute l’année, et non pas uniquement durant Chawwal », affirme le CTMF. A chacun son choix.



Lire aussi :

Après Ramadan, le jeûne des six jours de Chawwal en trois questions Des trois avis, c’est bien le premier que le CTMF appuie, car, rappelle l'organe.Par ailleurs,(tel que mentionné dans le hadith à ce sujet, ndlr)Dans le même temps,selon un hadith jugé authentique qui fut rapporté par Ibn Majjah et Ahmad.affirme le CTMF. A chacun son choix.Lire aussi :