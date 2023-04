Officiel - La date de l’Aïd el-Fitr actant la fin du Ramadan 2023 en France est annoncée

« pris connaissance du rapport de l'Observatoire de Paris du 23 février 2023 qui conclut que le croissant sera visible le soir du 20 avril dans plusieurs pays et notamment certains pays musulmans à l'aide d'instruments optiques ».

« Privilégiant l'unité et la sérénité qu'exige notre religion dans l'exercice des pratiques cultuelles et plus particulièrement le quatrième pilier de l'islam qui est le jeûne (sawm) du mois béni de Ramadan, les fédérations musulmanes après échanges et concertation, ont abouti à une décision consensuelle »

C’est un soupir de soulagement qui est poussé par des millions de musulmans en France. La divergence autour de la date de l’Aïd el-Fitr 2023/1444 ne s’est finalement pas présentée en cette fin du mois de jeûne.La Grande Mosquée de Paris, la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), Foi & Pratique, Musulmans de France (MF) et le Rassemblement des musulmans de France (RMF) ont ensemble annoncé, jeudi 20 avril, que le mois du Ramadan prend fin ce même jour. Cette décision a été prise à l’issue d’une réunion organisée à la Grande Mosquée de Paris pendant ce qui est communément appelée la Nuit du doute. Pour appuyer cette décision, elles déclarent notamment avoir, assurent-elles également.