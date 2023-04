« les résultats des travaux sur l’adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan »

« le résultat de l'observation de la lune »

« la date officielle »

Plusieurs fédérations musulmanes, qui ne sont aujourd'hui plus membres du Conseil français du culte musulman (CFCM), ont fait connaître, jeudi 13 avril, leur position quant à la détermination de la date de fin du mois du Ramadan 1444/2023 et, en conséquence, de l'Aïd al-Fitr.La Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France (RMF), Musulmans de France (MF) et la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), ont déclaré leur intention de se réunir pour la Nuit du doute à la Grande Mosquée de Paris jeudi 20 avril pour annoncer solennellement la date de l'Aïd. Comme pour le début du Ramadan, la fédération Foi & Pratique (tabligh) est également signataire du communiqué .Leur commission religieuse prendra en compteainsi queToutefois, selon les données scientifiques, elles indiquent que l'Aïd al-Fitr serait le vendredi 21 avril. Le dernier jour du Ramadan serait alors jeudi 20 avril.Si ces organisations affirment qu'elles attendront ce jour précis pour annoncer, d'autres n'ont pas attendu pour le faire. C'est le cas du Conseil théologique musulman de France (CTMF) pour qui la fin du Ramadan est connue et communiquée depuis des semaines.Lire aussi :