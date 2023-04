« Si on veut rester rationnel, les pays musulmans (qui ont adopté la méthode de l’observation, ndlr), sauf peut-être le Maroc, devraient annoncer l’Aïd pour samedi 22 avril. Le risque de divergence est bien là »

« grand »

« avec l’expérience, j’ai appris à dire qu’il est possible que l’Arabie Saoudite annonce la date du vendredi »

« 5h13 : heure de Paris »

Est-ce à dire que la fin du Ramadan pourra être fixée au vendredi 21 avril et l'Aïd al-Fitr samedi 22 avril ? Pour les pays ayant commencé le mois du jeûne jeudi 23 mars et dont la visibilité de la Lune ne sera pas confirmée par des observateurs, cela sera tout à fait possible pour la simple et bonne raison qu'un mois lunaire peut durer jusqu'à 30 jours., indique Smaïl Mostefaoui. Il estmais, ajoute-t-il,au regard de décisions passées qui paraissent incohérentes par rapport à la méthode de l'observation qu'elle prône. Si le royaume saoudien mais aussi le Maroc ou encore l'Algérie et la Tunisie, pays dont sont originaires de nombreux musulmans de France, fixent l'Aïd al-Fitr pour samedi 22 avril, il est des chances que les fédérations musulmanes réunies autour de la Grande Mosquée de Paris suivent cette décision. Au risque d'embrouiller des esprits dans la mesure où elles ont indiqué, malgré le conditionnel, que la date probable de l'Aïd serait vendredi 21 avril.Non, car les instances ayant fixé cette date sur un ton définitif, en l'occurrence l'Union des mosquées de France (UMF), les fédérations turques (CCMTF et Milli Görüs) et le CTMF, se fondent sur la méthode des calculs astronomiques et le principe de transfert de visibilité consistant à entamer le mois lunaire partout dans le monde dès lors que le premier croissant lunaire est théoriquement visible dans n'importe quel point de la Terre . La même méthode que la Turquie, qui verra la fin du Ramadan pour jeudi 20 avril. La Nuit du doute portera bien son nom cette année pour le début du mois de Chawwal 2023/1444 *Une erreur a été repérée dans le communiqué du CTMF. Celui-ci indique que la conjonction aura lieu àmais en tenant compte de l'heure supplémentaire ajoutée en France, il sera en réalité 6h13 à Paris.