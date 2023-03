Ramadan 2023 : à la Réunion et à Mayotte, pourquoi le mois béni a commencé après le reste du monde

« En métropole, ils se basent sur le calendrier astronomique, mais à La Réunion, on se base sur l’observation effective de la lune »

*Article mis à jour avec le cas de Mayotte

En France, le Ramadan 2023 a commencé jeudi 23 mars, mais pour les musulmans réunionnais, le début du mois béni s'est fait attendre., rappelle à La 1ère Nazir Patel, président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) La Réunion.Sur l’ile française située non loin de Madagascar, l’observation de la lune pour le début du Ramadan a été réalisée non pas mardi 21 mars comme dans la plupart des pays, mais mercredi 22 mars qui était, pour le Comité Lune Réunion, le 29e jour du mois de Chaabane. Or l’astre qui éclaire nos nuits n'était pas visible dans la soirée selon les observateurs. En tous cas pendant les 40 minutes dévolues à cette observation que le Comité Lune Réunion situait entre 18h26 et 19h06. En conséquence, le mois du Ramadan a débuté vendredi 24 mars. Les fidèles réunionnais ont donc attendu 24h de plus pour commencer les premières prières nocturnes (tarawih). Non loin de La Réunion, les musulmans du département français de Mayotte ont aussi débuté le jeûne du Ramadan vendredi 24 mars en raison de l'impossibilité de voir le croissant lunaire mercredi 22 mars. L'annonce a été faite par Hamada Mahamoud Sanda, le grand Cadi de Mayotte.En Inde aussi, l’entrée des musulmans dans le mois béni est un peu décalée par rapport aux autres fidèles du monde entier. Dans ce pays continent, le Comité d’observation de la Lune a annoncé, mercredi 22 mars, que le croissant de lune n’étant visible nulle part dans le pays, le premier jour de jeûne devait être observé vendredi 24 mars. La même décision a été prise au Bangladesh, mais pas au Pakistan où le Ramadan a bien commencé jeudi 23 mars.Lire aussi :