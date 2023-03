Le risque de divergence ne s’est pas présenté pour le début du Ramadan 2023. La Grande Mosquée de Paris, la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), Foi & Pratique, Musulmans de France (MF) et le Rassemblement des musulmans de France (RMF), annoncent solennellement mardi 21 mars que le mois du Ramadan 2023 – 1444 débute jeudi 23 mars. Cette décision a été prise lors d’une réunion organisée à la Grande Mosquée de Paris pendant ce qui est communément appelé la Nuit du doute. L'annonce intervient après celle de l'Arabie Saoudite qui, par la voix de la Cour suprême, a annoncé l’impossibilité de voir le croissant lunaire mardi 21 mars, actant de ce fait le début du Ramadan 2023 pour jeudi 23 mars.Elle rejoint l’annonce des partisans des calculs astronomiques dont ces mêmes fédérations font aussi partie bien qu’elles aient maintenu le principe d’une annonce symbolique à la fin du mois de Chaabane, qui précède le Ramadan.Ce n'est pas le cas du Conseil théologique musulman de France (CTMF) mais aussi du Conseil français du culte musulman (CFCM) qui comptent en son sein l'Union des mosquées de France (UMF), le Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF) et la Confédération islamique Milli Görüs (CIMG).Lire aussi :