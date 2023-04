« raccourcir au maximum leurs discours de vendredi, vu que les gens ont déjà écouté celui de la prière matinale de l'Aïd ». « Une durée, pour les deux discours du vendredi, de dix à quinze minutes ne doit pas être dépassée dans un but de ne pas mettre les musulmans dans la gêne ou la difficulté »

« assister à la prière du vendredi s'il le veut »

« cette option reste meilleure »,

« se contenter de celle de l'Aïd s'il le veut, surtout si sa présence à la prière du vendredi, en plus de sa participation le même jour à la salât de l'Aïd, lui cause une quelconque gêne ou difficulté comme partir visiter la famille, recevoir des proches ou des amis, la grande fatigue, le travail, etc. »

« absolument accomplir à sa place la prière du dhuhr, seul ou en groupe ».

« La majorité exige la prière du vendredi en plus de celle de l’Aïd »

« les hanbalites dispensent du vendredi ceux qui le désirent s’ils assistent à la prière de l’Aïd. Le CTMF a retenu ce dernier avis pour la facilité qu’il représente, vu qu’il est difficile pour un certain nombre de musulmans en France d’assister à deux grands rassemblements le même jour, ce qui élimine presque la moitié de la journée de la fête, alors que certains travaillent, d’autres visitent la famille ou l’accueillent »

Les imams sont appelés à, précise le CTMF.Enfin, le fidèle qui accomplit la salât de l'Aïd peut, sachant quemais peut aussi. Par contre, dans ce cas, et parce qu’il a participé à la prière de l'Aïd, il doit, admet auprès de Saphirnews le théologien Mohamed Najah. Mais, affirme-t-il. Les musulmans sont prévenus.Lire aussi :