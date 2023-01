2023, l’année de tous les dangers : il nous faut suivre la voie d’une nouvelle ambition française

Film français

Ouistreham

La malheureuse couverture duintitulée « Reconquête » présentant des mâles blancs très uniformes nous laissait croire à une mauvaise blague. Quel décalage avec les publics ! Alors que précisément dans le cinéma et la culture en général, notre pays peut tirer son épingle du jeu. Des films comme « Hawa » ou le novateur film immersif « L’Adrénaline » nous proposent des récits pluriels et authentiques d’une France s’interrogeant et s’adressant au monde sans cesser de le questionner aussi. Les deniers publics pourraient indiquer la voie d’une nouvelle ambition française.Enfin, le retour de la guerre sur notre continent n’augure rien de bon. A moins de prendre en compte cette situation tragique pour créer les conditions d’une Europe plus forte et plus solidaire notamment sur les questions d’énergie, d’indépendance industrielle, de sécurité sans nous détourner de nos responsabilités envers l’environnement. Cette effroyable guerre que nous devons stopper par tous les moyens pourrait être l’occasion pour nous, citoyens, mais aussi les entreprises, les collectivités territoriales, l’État et ses différentes agences, d’adopter des comportements plus en adéquation avec la sobriété écologique.La guerre en Ukraine a davantage marqué les divergences entre l’Est et l’Ouest de l’Europe. Mais au moment où la Croatie partage désormais la monnaie unique, il est certain que notre vieux continent n’a pas dit son dernier mot. Tout comme le peuple héritier d’une des plus anciennes civilisations, ces jeunes iraniennes et iraniens qui ont courageusement repris la parole contre le régime des mollahs . Fasse que 2023 exauce toutes les quêtes justes de liberté !Lire aussi :