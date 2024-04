« Guide-nous sur le Chemin droit » : comprendre le Sirat Mustaqueem formulé dans la sourate Fatiha

Pour éviter la chute, sur le « Sirat Mustaqeem » , il faut donc avancer, aller de l'avant continuellement et toujours plus loin, toujours plus haut sans s'arrêter. L'effort demandé est constant ; sans relâche sous peine de reculade, voire de chute. L'image de mon maître est le cycliste sur une piste de montagne qui ne cesse de monter sur une pente toujours plus raide. Ce cycliste n'a pas le choix car il ne peut pas s'arrêter et il doit pédaler pour avancer car, en cas de chute, il se retrouve tout en bas, dans le ravin.



Le second handicap du « sirat » , non explicite dans la sourate Fatiha, est constitué des « épreuves » de la vie de croyant. Ces événements que l'on ne contrôle pas et qui remettent en question notre vision de la vie et de nous-mêmes.



Une épreuve est un test subi. Une situation de vie que l'on ne peut éviter. Elle s'impose dans le cours de la vie ordinaire. L'épreuve est pénible et toujours sur mesure. Elle touche chacun exactement là où il a besoin de se remettre en question. Elle intervient au bon moment et cause une souffrance qui, dit le Coran, est adapté au sujet. Le but d'une épreuve est de forcer l'âme à se tourner vers Dieu pour rechercher Sa miséricorde. C'est pourquoi, dans la métaphore du Chemin droit et ascendant, chaque épreuve correspond à une étape d'évolution spirituelle. Elle se cale sur un passage où la pente se fait plus raide dans la vie, sociale ou spirituelle, pour un stade plus élevé qui rapproche de Dieu.



Car, dans cette image, plus l'on avance sur le « Sirat Mustaqeem » , le Chemin-droit et ascendant, plus l'on se rapproche de Dieu. On gagne en altitude, au sens direct et figuré, par rapport aux choses de la vie. On se détache du piège de la matière pour gagner en sagesse. Mais, dans le même temps, la pente s'avère plus raide, exigeant plus d'effort, alors que la chute se profile plus redoutable.