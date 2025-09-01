Rester ou partir de Gaza ? Ma survie sous les bombes et la famine, ma réponse à la violence

« Gazaoui »

Les trois éléments qui m’éloignent de la haine, qui m’aident à garder mon sang-froid et ma patience sont d'abord mes principes humanistes qui me rendent très fier d’être non-violent malgré la violence autour de moi. Ensuite, la solidarité internationale ; enfin, la langue française. Oui, la langue française car elle n’est pas seulement, comme je l’ai écrit dans un de mes poèmes, une langue de paix et d’espoir, elle est devenue aujourd’hui une langue de protection pour moi.J’écris en français, je réfléchis en français, je témoigne en français, j’échange en français, je partage sur les réseaux en français, je donne des entretiens et des interviews en français – c’est rare que je donne des entretiens en arabe. La langue française est une langue magnifique, très jolie, vivante, passionnante ; une langue d’espoir, de culture, d’amour ; une langue universelle qui m’éloigne de la haine. C’est une source d’espoir, et moi, sans espoir, je ne peux pas vivre.Voilà une idée de ma vie personnelle. Il y a la douleur et le malheur mais également la vie et la survie au quotidien. Je continue de vivre et de garder espoir. J’adore la vie et, en même temps, je n’ai pas peur de la mort. A Gaza, on peut mourir à n’importe quel moment, d’une bombe, d’un missile, de la faim, de la peur ou de l’oppression.A l’intérieur, je souffre, mais je suis très fier d’être Ziad, d’être Palestinien de Gaza. Je n’aime pas le mot, je préfère Palestinien de Gaza parce que Gaza fait partie de la Palestine. Je suis très fier d’être pacifiste, non-violent, et un écrivain d’expression française. Je vis un quotidien infernal mais la beauté de mon âme m’éloigne de la haine, m’aide à tenir bon et, surtout, à garder espoir.Vive l’espoir même à Gaza la dévastée ! Vive la solidarité !*****est professeur et directeur du département de français de l’université Al-Aqsa de Gaza.Lire aussi :