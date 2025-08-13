Avec le meurtre des journalistes d’Al-Jazeera par Israël, le blackout médiatique s’intensifie à Gaza

« terroriste »

« avec force et colère le meurtre de six professionnels des médias par l’armée israélienne, perpétré sous couvert, une fois encore, d’accusations de terrorisme contre un journaliste ».

« reproduit un procédé déjà employé contre des journalistes d’Al Jazeera »

« dans une frappe ciblée et revendiquée »

« il faut de toute urgence mettre un terme à ce massacre et à la stratégie de blackout médiatique d’Israël, destinée à masquer les crimes commis par son armée, depuis plus de 21 mois, dans l’enclave palestinienne assiégée et affamée »

« La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité »,

« sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage ».

« niveaux inimaginables ». « Une famine se produit sous nos yeux. Une action urgente est nécessaire pour stopper et inverser cette situation »

Alors que l’inhumation des six journalistes tués ce weekend s’est tenue lundi 11 août, les autorités israéliennes ont revendiqué l’assassinat d’Anas Al-Sharif en le présentant comme unaffilié au Hamas. Une accusation qui vise à délégitimer le rude travail mené par les journalistes palestiniens et qui fait bondir les organisations de défense des droits humains de même que celles qui défendent les droits des journalistes dont Reporters sans frontières (RSF). Celle-ci a dénoncéCette énième attaquele 31 juillet 2024 lorsque l’armée israélienne avait tué les reporters Ismail al-Ghoul et Rami al-RifiPour Thibaut Bruttin, directeur général de RSF,a-t-il martelé, appelant le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d’urgenceEntre-temps, la famine fait des ravages à Gaza. Les multiples alertes lancées par l’ONU et les ONG ne suffisent pas à faire plier Israël, toujours soutenu par son allié américain. Celles lancées par l’Union européenne, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie ou encore le Japon non plus : ils ont dénoncé, mardi 12 août, une crise humanitaire atteignant des, ont-ils déploré dans une déclaration signée par 24 pays. Si les critiques internationales s’intensifient ces dernières semaines contre Israël, des sanctions à la hauteur des horreurs en cours tardent toujours à être mises en place ou ne serait-ce même qu’envisagées par nombre de pays, y compris européens. Au grand dam du peuple palestinien et des défenseurs de leurs droits toujours plus en colère face à l'inaction.Lire aussi :