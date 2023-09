Aux Ã‰tats-Unis, des voix s'Ã©lÃ¨vent contre l'interdiction de l'abaya en France

« La France continue d'utiliser une interprétation spécifique de la laïcité pour cibler et intimider les groupes religieux, en particulier les musulmans »

Aux lendemains de la décision du Conseil d'Etat confortant l'interdiction du port de l'abaya à l'école, des voix se font entendre outre-Atlantique pour dénoncer la mesure controversée. La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) en fait partie., déplore cet organe consultatif indépendante et bipartisane, qui a plusieurs fois epinglé la France dans ses rapports annuels. Et d'ajouter qu'il est, déplore Abraham Cooper, qui dirige l'USCIRF avec Nury Turkel. Pour ce dernier,Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) ne mâche pas non plus ses mots pour dénoncer une. A ses yeux, la mesure estqui se doit d'être condamnée par les dirigeants américains.Lire aussi :Et aussi :