Le Conseil d'Etat conforte l'interdiction des abayas Ã  l'Ã©cole, voici pourquoi

« consternée par le fait que le Conseil d’État n’ait pas rempli son rôle de protection des libertés fondamentales des enfants, pour garantir leur accès à l’éducation et le respect de leur vie privée, sans aucune forme de discrimination »

« des conséquences que cette décision pourrait avoir sur des jeunes filles, qui risquent de subir quotidiennement des discriminations fondées sur leur apparence ethnique et religieuse, de violence de ces interrogatoires vestimentaires, des traumatismes et du harcèlement que cela engendre, nuisant ainsi à leur accès à l’éducation et à leur réussite scolaire »

« très peu motivée après une audience de près de deux heures »

« Cette décision, qui se contente de faire sienne la position gouvernementale, n’est pas à la hauteur des enjeux »

Après le verdict, ADM s'est dite. Elle a fait part de sa profonde inquiétude Pour Me Vincent Brengarth, l'avocat qui a défendu le recours devant le Conseil d'Etat, la décision du juge est tenue deux jours plus tôt., déplore-t-il.