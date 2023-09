Abayas : aprÃ¨s la dÃ©cision du Conseil d'Etat, le CFCM lance Â« un appel Ã  la raison Â»

« Empêcher une fille de porter un vêtement qui n’est pas un signe religieux ostentatoire et pouvant être porté indistinctement par ses camarades musulmanes ou non, sous prétexte qu’il permet à la fille de rester conforme à sa conviction religieuse, est manifestement contraire à l’esprit et la lettre de la loi de mars 2004 »

« ne vise nullement à sonder les convictions religieuses des élèves et encore moins à leur imposer de les abandonner »

« Malgré ces dérives condamnables et ces polémiques interminables »

« regrette et récuse les accusations d’islamophobie systémique en France »

« ne fera qu’exacerber la division et la discorde au sein de notre pays »

« Préserver les jeunes filles contre les idéologies obscurantistes et extrémistes et les protéger contre toute pression et prosélytisme, est une mission noble que nous devons assurer en recourant à des moyens légaux et conformes à nos idéaux républicains »

Le jour où nous nous écartons des principes qui fondent notre République, sous prétexte que celle-ci soit testée par les extrémistes, nous aurons offert à ces derniers une victoire dont ils n’auraient jamais rêvé. »

