Etats-Unis : un avocat ouïghour et un rabbin élus pour défendre la liberté religieuse

La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a annoncé, mardi 21 juin, l'élection à la présidence de Nury Turkel pour la période 2022-2023, et ce. Tout un symbole puisque celui qui a été choisi est un avocat d'origine ouïghoure. Cette minorité musulmane en Chine est reconnue par les Etats-Unis comme étant victime d'un génocide. Le directeur de l'ONG Uyghur Human Rights Project, présenté comme un expert dans les affaires étrangères, est le premier Américano-Ouïghour à avoir fait son entrée dans l'organe consultatif sur désignation, en mai 2020, de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants.Nury Turkel, 52 ans, est né dans un camp de rééducation, signale l'USCIRF. Il a passé les premiers mois de sa vie en détention avec sa mère avant son arrivée aux États-Unis en 1995 en sa qualité d'étudiant. Il a par la suite obtenu l'asile du gouvernement américain.Cette nomination, qui ne manquera pas d'être décriée par les autorités chinoises, a d'ores et déjà été saluée par des organisations de défense aux Ouïghours.a salué l'organisation.Avec Nury Turkel, l'USCIRF a élu à la vice-présidence un rabbin américain, Abraham Cooper, vice-doyen et directeur de l'action sociale mondiale du Centre Simon Wiesenthal, très engagé contre l'antisémitisme mais aussi contre la campagne BDS visant Israël. Pour ce dernier, l'USCIRF dont l'ambassadeur est Rashad Hussain