Le Parlement européen reconnait « un risque sérieux de génocide » contre les Ouïghours

« les preuves crédibles concernant les mesures de prévention des naissances et la séparation des enfants ouïghours de leur famille constituent des crimes contre l’humanité et représentent un risque sérieux de génocide »

« condamne fermement le système de travail forcé mis en place par le gouvernement, en particulier l’exploitation des minorités ouïghoure, kazakhe et kirghize et d’autres groupes musulmans dans des usines situées à l’intérieur et à l’extérieur des camps d’internement du Xinjiang, et condamne également le transfert de travailleurs forcés vers d’autres divisions administratives chinoises et le fait que des marques et des entreprises européennes connues bénéficient de cette main d’œuvre »

« les acteurs concernés du secteur privé à évaluer leurs engagements au Xinjiang, à exercer leur responsabilité sociale d’entreprise en réalisant des audits indépendants du respect des droits de l’homme dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement, et à mettre fin à leurs relations commerciales s’il s’avère que celles-ci favorisent des violations des droits de l’Homme »

« prendre toutes les décisions nécessaires en accord avec la convention des Nations unies sur les génocides, afin de mettre fin aux atrocités »

Le Parlement européen, déjà sensible à la cause des Ouïghours, a adopté, jeudi 9 juin, deux résolutions pour condamner les violations flagrantes des droits humains en cours au Xinjiang. La première affirme que. Elle demande, entre autres, que les autorités chinoises mettent fin aux programmes de travail forcé et de stérilisation massive soutenus par le gouvernement.En ce sens, la seconde Le texte invite égalementLe Congrès mondial ouïghour s’est félicité dans un communiqué de voir le Parlement européen reconnaître, par une majorité écrasante, les violations systématiques des droits humains perpétrées par la Chine à l’encontre du peuple ouïghour et des minorités ethniques turcophones au Xinjiang, appelée Turkestan oriental. L’ONG note également avec satisfaction que les eurodéputés demandent aux Etats membres de l'UEperpétrées au Xinjiang.