Un collectif de rédactions françaises et de syndicats de journalistes se mobilisent pour leurs collègues à Gaza

« Dans l’histoire de notre profession, tous conflits confondus, c’est une hécatombe d’une magnitude jamais vue »

« portaient un casque et un gilet pare-balles, floqué du sigle "Press", les identifiant clairement comme des professionnels des médias. Certains avaient reçu des menaces téléphoniques de responsables militaires israéliens ou bien avaient été désignés comme des membres de groupes armés gazaouis par le porte-parole de l’armée, sans que celui-ci fournisse des preuves crédibles à l’appui de ces accusations. Autant d’éléments qui incitent à penser qu’ils ont été délibérément visés par l’armée israélienne »

La guerre menée par Israël depuis octobre 2023 dans la bande de Gaza a provoqué la mort de plus de 50 000 personnes et 115 000 blessés. Dans cette opération militaire disproportionnée qui fait de l’enclave palestinienne une prison doublée d’un cimetière à ciel ouvert , près de 200 journalistes ont été tués., dénoncent ensemble une quarantaine de rédactions françaises dont Saphirnews (liste plus bas) dans une tribune parue dimanche 13 avril dans Le Monde Aux côtés des syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT et CFDT-Journalistes, Reporters sans frontières, le prix Albert-Londres, la Fédération internationale des journalistes, le collectif Reporters solidaires et la commission journalistes de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), elles se déclarent solidaires de leurs confrères et consœurs de Gaza et appellent la profession à se mobiliser, mercredi 16 avril, devant l’Opéra Bastille, à Paris, et sur le Vieux-Port, à Marseille.Tous, font part les signataires.