Noël, ce succès chrétien que les musulmans feraient bien de s'approprier

« Nous sommes encore plus dignes qu'eux »

L'occasion est pédagogique. On peut faire passer des valeurs, loin du marché du bétail qui a réduit l'Aïd al-Adha à une fête de moutons. Oui, je rêve de voir l'Aïd célébrée à la mosquée, en famille et partout à travers le monde, comme Noël l'est aujourd'hui. On peut libérer Abraham des carcasses de moutons pour le rendre aux enfants et au monothéisme dont il est le symbole pour tous.Mais le musulman n'imite pas le chrétien, dit-on. Pourtant, quand ils entrent à Damas, les bâtisseurs musulmans ont aimé les clochers des églises byzantines. Ils s'en sont inspirés pour faire les minarets et ils sont restés musulmans. C'étaient les hommes d'Abu Obeida, ils sont aussi salafs. On dira ici que le Prophète met en garde contre l'imitation des juifs et des chrétiens. C'est vrai, c'est acquis.Pourtant lorsqu'il s'installe à Médine, qu'il découvre les juifs qui jeûnent au dixième jour de l'année, Achoura, le Prophète improvise un jeûne sur le champ. Il invite tous ses disciples à jeûner. Aucune consigne coranique, aucune inspiration divine ; une pure initiative personnelle. Car, pour exprimer sa gratitude à Dieu en souvenir de Moïse, , dit-il. Ce fut le premier jeûne d’Achoura, le premier jeûne en islam. Celui du Ramadan n’est arrivé que plus tard.Dieu ne joue pas aux dés. Le Prophète est notre exemple. La diversité de ses choix impose la nuance à celui qui ne craint pas le discernement. Lorsque la mouvance salafiste prône le retour à l'islam des débuts, elle affiche des tenues vestimentaires et autres artifices apparences. C'est bien superficiel ! Il faut aller plus loin et explorer l'esprit dans lequel l'islam fut vécu à Médine.La Constitution de Médine que le Prophète fait signer pour organiser la cité-Etat est un projet de concorde sociale. Aucune stratégie de protection, de séparation ou de domination n'apparaît dans les 47 clauses de cette charte de Médine. Le même esprit fraternel existe dans la charte que le Prophète signe avec les chrétiens de Najran au Yémen, la seule restriction étant l'abolition de la pratique de l'usure, cet instrument du capitalisme sauvage de l'époque que Rassul avait en aversion.Il paraît censé, pour des musulmans, de voiler ces lumières de Noël qui peuvent séduire le fidèle de l’islam, religion minoritaire en France. Il s'agit donc de préserver notre foi. Cela s'entend pour ceux qui adorent l'islam. Mais celui qui adore Dieu ne craint pas l'amitié avec les autres croyants ; tel est l'esprit de Médine.J'ai beau être musulman dans la foi et dans ma culture, je me sens proche de la religion juive, je me sens proche de la religion chrétienne. Pour moi, Moïse et Jésus ne sont pas des étrangers ; ils sont deux grands frères spirituels à qui je dois respect. J'ai conscience que je ne suis pas seul, que ce profil découle de mes expériences diverses, depuis mon enfance.