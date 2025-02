Un nouveau cap pour le Forum de l'islam de France avec Bruno Retailleau

« opposé à l'institutionnalisation d'un islam de France »

« Si l'État se mêle de religion, alors c'est une atteinte à la loi de 1905 »

« L'État doit être sur une ligne de fermeté, parce que si on tente d'organiser tant bien que mal un islam de France, on n'y parviendra pas. »

Au lancement du Forif, quatre groupes de travail (GT) avaient été constitués : la professionnalisation et le recrutement des imams, l’organisation et le fonctionnement des aumôneries, la lutte contre les actes antimusulmans et la sécurité des lieux de culte, et l’application de la loi confortant le respect des principes de la République. Ce dernier, qui a produit au moins un guide pratique autour de la loi CRPR, a été rebaptisé Droit et gestion afin d'inclure notamment les problématiques relatives, d'une part, aux résiliations de contrats d'assurance des associations cultuelles et, d'autre part, au funéraire devant l'insuffisance criante de carrés musulmans en France. La problématique bancaire est, quant à elle, désormais discutée au sein du GT Ressources et financement du culte musulman, une préoccupation sans cesse renouvelée qui figure au cœur de grandes attentions. A l'instar de la lutte contre les actes antimusulmans, qui a incité le GT qui lui est dédié à créer en 2024 l'association ADDAM . Après des mois sans communication, ses responsables espèrent qu'elle puisse être fonctionnelle courant de l'année 2025.Enfin, dernier-né du Forif et non des moindres, le GT Structuration travaille à développer et à accompagner les dynamiques départementales du culte musulman mais aussi à penser une nouvelle structure au niveau national. Ce à quoi Gérald Darmanin se déclarait favorable en février 2024. En 2018, Bruno Retailleau, alors sénateur, se disait, avait-il précisé sur LCI.Sept ans plus tard, le ministre semble prêt à pérenniser le format institué par son prédécesseur qui occupe actuellement le poste de Garde des sceaux. Bruno Retailleau soutient-il pour autant l'idée de voir émerger une instance nationale ? La plénière du 18 février sera l'occasion pour lui de préciser sa vision.