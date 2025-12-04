Les musulmans, principales victimes des discriminations religieuses en France

« déterminante »

« la discrimination ne vise pas tant la croyance en tant que conviction intime de la personne que sa manifestation visible dans l'espace social »

« Ce constat suggère d'abord que la visibilité de l'appartenance religieuse constitue un facteur aggravant de vulnérabilité et, selon un effet de stigmatisation globale, elle accroît la probabilité d'être ciblé, non seulement en raison de la religion, mais également en raison d'autres motifs prohibés par le droit (par exemple, le sexe et l'âge) »

« un possible phénomène de cumul ou d'intersectionnalité des discriminations, en ce sens que l'affichage d'un signe religieux peut renforcer ou activer d'autres biais discriminatoires déjà existants »

La visibilité de l'appartenance à une religion apparaît comme, en référence aux personnes portant un signe religieux quel qu'il soit : c'est le cas de 15 % d'entre elles contre 6 % des personnes ne portant pas de signe religieux. Pour la Défenseure des droits,Par ailleurs, les personnes portant un signe religieux sont plus nombreuses à déclarer avoir été discriminées en raison d'un autre critère que la religion., signale l'autorité, pour qui ce phénomène traduit ensuite