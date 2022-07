Le sentiment de discrimination augmente en France mais les causes se diversifient (3/3)

« En 2019-2020, 22 % des immigrés et 20 % des descendants d’immigrés estiment avoir fait l’objet d’un traitement inégalitaire en raison de leur origine » , expliquent les auteurs, qui précisent que c’est le cas d’un tiers des personnes originaires d’Afrique subsaharienne, contre moins d’une personne sur dix en moyenne, toutes origines confondues (8 %). Un ressenti à peine plus fort que celui des personnes originaires d’Outre-mer : 27 % d’entre elles et 26 % de leurs enfants nés en France métropolitaine rapportent des faits de discrimination.



« L’origine géographique est le principal déterminant des déclarations de discriminations : par rapport aux personnes sans ascendance migratoire, celles originaires d’Outre-mer, d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb ont des risques nettement plus élevés de déclarer des discriminations » , insistent les auteurs. Et de préciser que « le risque de déclarer une discrimination est quatre à six fois plus élevé pour les hommes immigrés ou descendants d’origine subsaharienne et d’Outre-mer » comparé aux personnes sans ascendance migratoire partageant les mêmes caractéristiques.