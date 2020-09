En France, les jeunes au cœur des initiatives pour une société apaisée avec sa diversité

De nombreuses initiatives ciblent les jeunes comme un public-clé pour résoudre sur le long terme les problèmes des discriminations dans la société française, et plus largement pour parvenir à une société apaisée avec sa diversité. Elles prennent source dans les valeurs républicaines, et s’appuient en particulier avec force sur le principe de laïcité. Parmi ces nombreuses initiatives, il faut attirer l’attention sur deux associations qui ont adopté des positionnements différents pour poursuivre le même objectif. D’un côté, l’association Enquête, créée en 2010 qui conçoit et diffuse des matériels pédagogiques pour éduquer les enfants à la laïcité et aux faits religieux, et de l’autre Coexister, mouvement créé en 2009 qui veut faire de la diversité convictionnelle un vecteur de cohésion sociale. Ces deux associations ont observé un tournant dans le rapport du public avec leurs actions après les attentats de 2015. La demande d’interventions a augmenté fortement et ils ont été particulièrement salués pour leurs initiatives.L’association Enquête touche depuis 2010 5 600 enfants et jeunes avec ses ateliers et a formé plus de 6 200 professionnels éducatifs. Pour cette association, c’est en donnant aux jeunes un socle commun de connaissances des différentes religions qu’on peut lutter contre les stéréotypes dès le premier âge et faire sauter les tabous pour envisager une vie en société apaisée sur les questions relatives au fait religieux ou aux appartenances culturelles ou religieuses. Pour des raisons pédagogiques, Enquête a choisi de simplifier le propos, rendant ainsi abordable aux jeunes de tous âges des notions souvent complexes que les adultes eux-mêmes ne maîtrisent pas tous. Au contact de nombreux groupes d’enfants, l’association a identifié les nœuds d’incompréhensions, les nombreux préjugés, leur origine et la façon de les déconstruire par le jeu, le dialogue et l’apprentissage.L’éducation constitue la cible autant que l’approche, soulignant le manque d’action en la matière de la part de l’Éducation nationale. Or, l’éducation est le premier levier d’action pour enrayer des phénomènes qui se répètent, voire qui s’intensifient en matière de vivre-ensemble, car c’est à travers elle qu’on apprend à vivre avec l’autre. Les connaissances dispensées par Enquête enrichissent la culture générale des enfants et sont autant d’armes contre l’ignorance, pour empêcher que la méconnaissance se comble par des suppositions et des explications faciles.