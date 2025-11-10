L'humiliation, un poison de nos sociétés exploré lors des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes

La fin de l’année 2025 va être rythmée par une série de conférences et d’ateliers en France et en Belgique organisés dans le cadre des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC), sous la houlette du Groupe d'amitié islamo-chrétienne (GAIC). Après avoir exploré et mis en débats des notions positives telles que la fraternité en 2022, l’hospitalité en 2023 ou encore l’accueil de l’étranger l’an dernier, le thème retenu pour la 25e édition est… l’humiliation, un sentiment qui « s’infiltre aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports sociaux et les relations internationales ».
« Subie ou exercée, c’est une atteinte à la dignité humaine », fait valoir le GAIC. « Ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, nous ont donné le spectacle terrifiant de la violence que l’humiliation fait naitre et du chaos dans lequel elle précipite le monde car à l’humiliation répond le désir de se venger qui nourrit la violence en retour », indique l’association en référence au conflit israélo-palestinien qui a connu un nouveau cycle depuis les attaques du 7 octobre 2023.
« Pouvons-nous nous contenter de ce constat ? Pouvons-nous rester silencieux et passifs, devant les convulsions du monde, devant la violence qui le dévaste et broie des populations entières ? Comment sortir de cette spirale de violences dans lequel notre monde risque d’être emporté ? », s’interroge donc le GAIC, qui entend promouvoir « les valeurs éthiques et spirituelles communes à l’islam et au christianisme face à des réalités sociales ou à des événements qui interpellent la conscience de tout croyant ».
« Car c’est bien la croyance en l’égale dignité de tous les Hommes, qui caractérise nos deux religions. C’est aussi la croyance en l’égale dignité de tous les Hommes qui différencie fondamentalement la démocratie par rapport à tous les régimes autoritaires. Alors au travers de cette semaine de rencontres, essayons de débusquer toutes les situations d’humiliation auxquelles nous sommes souvent devenues indifférents ou aveugles et cherchons des solutions pour sortir de ces relations déséquilibrées », plaident ses responsables.
Des réflexions pour « apporter un petit souffle d’humanité »
Entre plusieurs événements, une conférence à trois voix intitulée « L'humiliation, terreau de violences » est prévue samedi 22 novembre au Forum 104 à Paris en partenariat avec l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de l’Institut catholique de Paris (ICP). La même journée, une conférence portant sur « l'humiliation et ses conséquences » se tiendra dans L'Après M, un ancien McDo situé dans les quartiers nord de Marseille qui s’est transformé en un fast-food social finançant une banque alimentaire pour les familles défavorisées.
Impossible, cette année, de ne pas évoquer la situation au Proche-Orient lors des SERIC. L’angle choisi par l’atelier Israël-Palestine du GAIC – « Nier l'existence du peuple palestinien : transgression du droit, volonté d'humiliation » – fera l’objet d’une conférence au Forum 104 le 27 novembre.
« Nous aurons là un chemin tout tracé pour une réflexion sur ce poison de l’humiliation qui gangrène nos sociétés sous des formes multiples souvent sournoises, parfois cachées dans les discours les plus compassionnels et les actions les plus légalistes », affirme le GAIC. « A vous d’imaginer, d’inventer, de mettre en œuvre à votre niveau, des propositions pour déconstruire les mécanismes de l’humiliation et les déjouer. Nous ne changerons peut-être pas la marche du monde mais nous y apporterons un petit souffle d’humanité à un moment où celle-ci semble voler en éclats. »
La programmation complète des SERIC 2025 ici
