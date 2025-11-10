L'humiliation, un poison de nos sociétés exploré lors des Semaines de rencontres islamo-chrétiennes

« s’infiltre aussi bien dans les rapports interpersonnels que dans les rapports sociaux et les relations internationales ».

« Subie ou exercée, c’est une atteinte à la dignité humaine »

« Ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, nous ont donné le spectacle terrifiant de la violence que l’humiliation fait naitre et du chaos dans lequel elle précipite le monde car à l’humiliation répond le désir de se venger qui nourrit la violence en retour »

« Pouvons-nous nous contenter de ce constat ? Pouvons-nous rester silencieux et passifs, devant les convulsions du monde, devant la violence qui le dévaste et broie des populations entières ? Comment sortir de cette spirale de violences dans lequel notre monde risque d’être emporté ? »

« les valeurs éthiques et spirituelles communes à l’islam et au christianisme face à des réalités sociales ou à des événements qui interpellent la conscience de tout croyant ».



« Car c’est bien la croyance en l’égale dignité de tous les Hommes, qui caractérise nos deux religions. C’est aussi la croyance en l’égale dignité de tous les Hommes qui différencie fondamentalement la démocratie par rapport à tous les régimes autoritaires. Alors au travers de cette semaine de rencontres, essayons de débusquer toutes les situations d’humiliation auxquelles nous sommes souvent devenues indifférents ou aveugles et cherchons des solutions pour sortir de ces relations déséquilibrées »