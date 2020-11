Face aux divisions, témoignons de notre fraternité en actes !

« Rien ne justifie l’assassinat d’un être humain ! »

« assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion (et qui) respecte toutes les croyances »

Ce cri s'est élevé de toute part dans la France endeuillée par les deux derniers attentats à Conflans-Sainte-Honorine et à Nice. Blessés et horrifiés comme tous les Français, les citoyens de confession musulmane ont publié des communiqués et multiplié les gestes pour manifester leur solidarité. Mais ont-ils été entendus ?Comment le croire, alors que se multiplient les manifestations de méfiance, les actes hostiles, les propos sans nuances induisant l'amalgame entre fanatiques se réclamant de l'islam et citoyens paisibles dans leur foi musulmane. L'effervescence actuelle nous impose de donner l'alerte : si une suspicion généralisée venait à gangréner les relations entre les musulmans et le reste de la population, ce serait la cohésion de notre nation qui serait en péril.Face aux extrémismes et au terrorisme, la France a besoin de tous ses citoyens et elle peut s'appuyer sur ses enfants musulmans, à quelques exceptions près. Notre expérience du terrain nous permet de l'affirmer.Les musulmans saluent les bienfaits de la laïcité en France, pays démocratique qui(article 1 de la Constitution de 1958).Ils acceptent d'échanger et de débattre dès lors que le respect des différences et de la dignité de chacun est posé comme règle.Tous ensemble, nous pouvons donc continuer à construire et à embellir notre pays. Nous pouvons nous atteler à rétablir la confiance en multipliant les rencontres et les échanges et, ainsi, faire advenir la fraternité.Vous qui êtes les témoins d'une situation ou d'un événement où, ensemble, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques ou croyants des autres religions se sont associés dans un même élan fraternel, faites-le savoir ! Diffusez sur les réseaux sociaux vos témoignages de fraternité vécue en utilisant le hashtag #TémoinDeFraternité et transmettez-les à temoindefraternite@gaic-seric.infoEnsemble, appelons nos concitoyens à s'engager sur la voie de la fraternité. C'est l'unique chemin qui mène à la paix.