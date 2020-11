Après l’attentat de Nice, la fraternité affichée des musulmans envers les catholiques pour la Toussaint

Les responsables de la mosquée de Mantes-Sud, dans les Yvelines, ont tout autant assisté à la messe dominicale de la Toussaint, donnée à l’église Notre-Dame de Mantes-la-Jolie et à l’issue de laquelle une gerbe de fleurs a été déposée. Cette présence, à l’invitation du père Mathieu Williamson, fait écho à la visite de l'homme d'église à la mosquée deux jours plus tôt, à l’occasion de la prière hebdomadaire du vendredi.



« Nous sommes meurtris, nous les catholiques mais aussi les musulmans et toute la nation » , avait alors déclaré le curé devant les fidèles. « Nous sommes appelés à vivre la fraternité, comme des frères et sœurs dans ce pays, dans de monde, et nous sommes appelés à la construire. Elle ne peut se faire que si nous comprenons qu’il est important d’avoir du respect des uns pour les autres. »



Ce respect était de mise à Valence, où des musulmans ont également participé à la messe dominicale. « Sachez que la douleur que les catholiques ont pu ressentir, l'a été également par des millions de musulmans » , a déclaré un fidèle de la mosquée au cours d’un message touchant formulé au nom des musulmans.