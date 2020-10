Covid-19 : le reconfinement des lieux de culte acté après Mawlid et la Toussaint

« laissant ainsi la possibilité aux musulmans et aux catholiques de célébrer les fêtes du Mawlid et de la Toussaint »

« doit se faire dans la sobriété et le respect strict et rigoureux des mesures sanitaires. En effet, si d’une manière générale les lieux de culte ont fait preuve d’une grande vigilance face à la pandémie, c’est parfois au sein des rassemblements familiaux et entre amis que le plus grand nombre de contaminations s’est produit »,

Face à la progression inquiétante du Covid-19, Emmanuel Macron a pris la décision, mercredi 28 octobre, d’instaurer de nouveau une période de confinement qu’au moins quatre semaines à partir du vendredi 30 octobre. Si le chef de l’Etat n’a pas évoqué, lors de son allocution télévisée, le cas des cultes, des mesures sont naturellement appelées à être mises en œuvre par les responsables des lieux de culte compte tenu de la situation sanitaire préoccupante.A l’issue d’une visioconférence organisée mercredi 28 octobre à 18h, avant l’annonce du président, entre les représentants des cultes et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin , il a été décidé que les lieux de culte – églises, mosquées, synagogues, temples – resteront ouverts le temps du confinement mais leur fréquentation sera très encadrée et limitée.Ils ne pourront plus célébrer d'offices religieux (prières collectives, mariages, obsèques…) à compter non pas du vendredi 30 novembre mais du lundi 2 novembre,, indique le Conseil français du culte musulman (CFCM).La célébration du Mawlid, qui est une fête non canonique en islam visant à commémorer la vie et l'œuvre du Prophète Muhammad,alerte le CFCM.