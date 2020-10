Le Mawlid, l’occasion de valoriser l’œuvre du Prophète Muhammad et de son message de paix, d’amour et de miséricorde

« caricatures de Mahomet »

« Ô Mudammam »,

« laid »

« détestable »

« Ils s’adressent à "Moudammam", moi, je m’appelle Muhammad. »

Le mois hégirien de la naissance du Prophète Muhammad, paix et salut soient sur Lui (PBSL), a débuté dimanche 18 octobre. La fête du Mawlid commémorant cette naissance, correspond cette année à la nuit du 28 au 29 octobre. À cette occasion, je présente à l'ensemble des musulmans de France mes vœux les plus chers de santé, de bonheur et de prospérité.La célébration de cette fête par des lectures coraniques, des chants, des prières et des méditations sur l'œuvre de notre Prophète (PBSL), est aussi l'occasion de transmettre à nos enfants les valeurs authentiques du message prophétique.À cette occasion, je réitère mon appel aux imams et enseignants pour opérer une révision profonde dans l'enseignement de la vie du Prophète Muhammad (PBSL) afin de mettre en valeur les aspects les plus représentatifs et les plus structurants de l'œuvre du Prophète et de son message de paix, d'amour et de miséricorde.Face aux dites, j'appelle les musulmans de France et d'ailleurs à suivre l'exemple de notre Prophète (PBSL) et à cesser de répondre ou de réagir à ce type d'expression.Le Prophète Muhammad a toujours ignoré les provocations de cette nature. La tradition rapporte qu'au passage du Prophète devant une foule, certains ont criéun mot arabe signifiantet. Le Prophète continua son chemin sans réagir. Certains de ses compagnons ont voulu attirer son attention sur ces cris, il se contenta de leur dire :Et à ceux qui souhaitent faire de la caricature un moyen de moquer les religions et leurs symboles, je leur rappelle qu'entre la liberté d'expression et la volonté d'offenser, il y a le devoir de responsabilité et de fraternité.Le Saint Coran a lui-même relaté ce type de débats en citant fidèlement les arguments des contradicteurs et en répondant aux critiques sans jamais appeler à violenter ceux qui les émettent. La sagesse est de répondre par des arguments et, en même temps, de rejeter et condamner la violence.Je réitère mon appel aux fidèles et aux responsables musulmans à la plus grande vigilance dans le contexte sanitaire et face à la menace terroriste. En concertation avec les pouvoirs publics locaux, les mesures nécessaires à la sécurisation des rencontres et des manifestations spirituelles de cette fête devront être mises en place.En cette occasion bénie, j'élève des prières vers Allah pour la paix, la sécurité et la prospérité de notre pays et davantage de solidarité, de fraternité et de concorde entre tous nos concitoyens.