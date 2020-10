Après l’attentat de Nice, la fraternité en action avec la Grande Mosquée de Saint-Etienne auprès des catholiques

« Nous sommes à vos côtés »

« Jamais nous ne cèderons à la division qui nous est imposée comme une conséquence inéluctable. Rien n’est inéluctable pour les femmes et les hommes de bonne volonté »

« La liberté, l’égalité et la fraternité sont des principes que personne ne pourra jamais tuer. Et nous serons plus forts parce que nous serons ensemble. »

« n’ayez pas peur d’affirmer votre soutien, votre solidarité et votre amour »

Après l'attentat de Nice, qui suit la tragédie de Conflans-Sainte-Honorine, la Grande Mosquée de Saint-Etienne a rédigé un vibrant texte à l'adresse de leurs concitoyens et des catholiques de France intitulé, signifie-t-elle dans son message de solidarité et de fraternité.Quant aux musulmans,