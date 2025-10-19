Iran : une station de métro conçue à Téhéran en l’honneur de la Vierge Marie

« Sainte-Marie »

« Chaque élément visible dans cette station est fait pour que, lorsque l'on y passe, on comprenne que l'objectif est de respecter les autres religions, et en particulier le christianisme »

« un symbole du Saint-Esprit »

« Cette station rappelle la femme divine qui a éveillé le monde par sa pureté et en nourrissant un grand prophète »

« mettre en valeur la coexistence des religions divines à Téhéran »

Téhéran s’est dotée d’une nouvelle station de métro pas comme les autres : pensée comme une œuvre d'art, elle met à l'honneur la Vierge Marie dans un pays où l'islam chiite est religion d'Etat. Cette figure, aussi bien vénérée parmi les chrétiens que les musulmans, est représentée les yeux fermés en train de prier, sur un bas-relief dans les couloirs de la station Maryam Moghaddas (en persan).Sur le bord du quai, une autre figure est aussi représentée, et non des moindres : son fils Jésus semblant veiller sur les voyageurs. En République islamique d’Iran, la représentation des figures sacrées n’est pas interdite., a indiqué à l'AFP Tina Tarigh Mehr, l'artiste à l'origine des œuvres de cette station située près de la cathédrale Saint-Sarkis, de l'Eglise apostolique arménienne.La colombe blanche, représentée près de la Vierge Marie, est, a-t-elle aussi précisé au cours d'une visite organisée pour la presse samedi 18 octobre, avant une ouverture prochaine au public de la station., a plaidé le maire de Téhéran, Alireza Zakani. L’initiative a été pensée pour, a-t-il signifié sur X. Si l’islam chiite est religion d’Etat en Iran, la Constitution reconnaît toutefois l'islam sunnite, le zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme comme cultes minoritaires, dont chacun a un représentant au Parlement iranien.Lire aussi :