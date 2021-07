États-Unis : des élus démocrates juifs et musulmans ensemble contre l'islamophobie

Des élus démocrates juifs et musulmans, emmenés respectivement par Jan Schakowsky et Ilhan Omar, ont signé ensemble une lettre, adressée mardi 20 juillet au secrétaire d'État Antony Blinken, appelant à créer un poste d'envoyé spécial en charge de la lutte contre l'islamophobie, à l'image de celui qui existe depuis 2004 contre l'antisémitisme.Parmi les 23 élus démocrates signataires de la lettre figurent deux autres musulmans, Andre Carson et Rashida Tlaib, et 7 des 25 élus juifs du Congrès incluant Jan Schakowsky, à savoir Steve Cohen, Sara Jacobs, Alan Lowenthal, Mike Levin, Brad Schneider et Dean Phillips, rapporte JTA. Ces deux derniers ont eu des échanges tendus ces derniers mois avec Ilhan Omar et Rashida Tlaib en raison de leurs positions sur le conflit israélo-palestinien, en lien avec les événements dramatiques qui ont secoué la région en mai