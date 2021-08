Etats-Unis : après son soutien à Israël, Joe Biden se met à dos les musulmans et divise les Démocrates

« Les récentes déclarations faites par le président Biden en personne, par la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, et par le porte-parole du Département d'Etat Ned Price, concernant l'oppression dont est victime le peuple palestinien sont scandaleuses et complices. Non seulement ces déclarations ignorent complètement l'attaque israélienne contre Al-Aqsa et les musulmans qui y prient, les expulsions ayant lieu dans le quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem, et le blocus de Gaza qui a déjà coûté la vie à des centaines de personnes, mais elles ont aussi l'audace de rejeter la faute sur les victimes, le peuple palestinien »

« Nous ne pouvons pas célébrer l'Aïd avec un président qui justifie le meurtre de nos frères et sœurs en Palestine! »

« incroyablement décevante et profondément troublante »

« Nous ne pouvons pas en toute conscience célébrer l'Aïd avec l'administration Biden alors qu'elle aide, encourage et justifie littéralement le bombardement aveugle d'hommes, de femmes et d'enfants innocents à Gaza par le gouvernement d'apartheid israélien. Le président Biden a le pouvoir politique et l'autorité morale pour mettre fin à ces injustices. Nous l'exhortons à se ranger du côté des victimes et non de celui qui les persécutent »

« Si la Maison Blanche continue sur cette voie moralement inadmissible (...), elle risque de causer de graves dommages sur les relations qu’entretient le président Biden avec les Américains musulmans et tous les autres défenseurs des droits humains. »

, a écrit l’AMP dans un message signé par une quarantaine d'associations dont La Voix des Juifs pour la Paix et le mouvement de soutien au président américain Muslims For Biden Harris.Son appel à boycotter l'événement organisé par la Maison Blanche a aussi été soutenu par le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), qui a choisi de ne pas y participer en raison de la réponsede Joe Biden aux violations des droits humains perpétrées par le gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens., a insisté son directeur, Nihad Awad.