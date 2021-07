Sur le vif Face aux actes islamophobes à répétition au Canada, « trop, c’est trop » Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 16 Juillet 2021 à 16:00









La mosquée Baitul Kareem, située à Cambridge, a été vandalisée, jeudi 15 juillet, causant d’importants dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliers de dollars selon les responsables du lieu de culte lié à la communauté ahmadiyya. Un ou plusieurs suspects sont entrés par effraction en plein après-midi dans l’édifice religieux pour le saccager et y voler des biens. L’imam a déclaré qu’à son arrivée, les intrus étaient encore présents et ont pris la fuite.



« Des membres de notre équipe chargée des crimes haineux sont impliqués dans l'enquête et nous travaillons pour déterminer le motif exact de cet incident » , a fait savoir un porte-parole de la police locale, qui assure aux musulmans avoir déployé « des ressources importantes » pour cette affaire.



L'indignation répétée après l'agression de deux musulmanes



Des insultes à caractère islamophobe ont ensuite été proférées, obligeant les deux femmes à fuir pour se cacher derrière des buissons de peur d’être tuées. Mais l’homme les a retrouvées et a lancé des menaces de mort. Des passants, alertés par les cris des victimes, sont intervenus, poussant l’agresseur à prendre la fuite en voiture.



La police de Hamilton a rapidement pris l’affaire au sérieux, indiquant qu'elle enquêtait sur un crime haineux. Un suspect âgé de 40 ans, originaire de la ville de Cambridge, a été arrêté mercredi 14 juillet et a été inculpé, rapporte la presse locale.



« Au Conseil national des musulmans canadiens, nous avons été profondément attristés d'apprendre la survenue d’une autre attaque terrifiante, apparemment motivée par l'islamophobie, contre deux femmes musulmanes portant le hijab à Hamilton » , a fait savoir le NCCM. « Trop, c'est trop. Le gouvernement doit s'engager à prendre des mesures plus fermes. Notre famille aurait pu être gravement blessée - et nous ne pouvons pas permettre que ces choses continuent de se produire. »



La multiplication des actes islamophobes a poussé le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, à réagir. « Je suis découragé et dégoûté par le nombre croissant d’attaques violentes et d’incidents haineux à Toronto, à Cambridge, à Kelowna et dans d’autres villes. Il faut s’unir pour éliminer ces comportements inacceptables, parce que tous les Canadiens méritent d’être en sécurité » , a-t-il signifié sur les réseaux sociaux jeudi 15 juillet. Après la tragédie de London, les députés fédéraux ont adopté en juin une motion exigeant la tenue d’un sommet d’urgence sur l’islamophobie d’ici la fin du mois de juillet.



