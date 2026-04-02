Conscience soufie fête ses dix ans d'existence au service du partage de la sagesse universelle de l'islam

Dix ans déjà ! L’association Conscience soufie, qui s’est fixée pour objectif, à sa création en 2016, de « transmettre à un large public la sagesse universelle de l’islam et du soufisme afin de contribuer à l’épanouissement spirituel des individus, à la paix sociale et à l’échange culturel », célèbre une décennie d’existence au cours de laquelle elle a organisé quantité de veillées spirituelles, de séminaires et de cycles de conférences avec des universitaires et des experts reconnus dans leur domaine. En parallèle de ses publications trouvant régulièrement une place sur Saphirnews, des voyages et des retraites itinérantes dans le désert sont également réalisés pour « offrir une expérience de vide et de plein vivifiants ».
Pour marquer cet anniversaire, elle entend organiser un séminaire sur deux jours, samedi 9 mai et dimanche 10 mai, au Forum 104 à Paris. « Qu’est-ce qu’être soufi aujourd’hui ? » C’est le thème retenu pour ce temps durant lequel seront notamment abordées « les dynamiques entre tradition soufie et hypermodernité, entre métaphysique et engagement sociétal », précise son président, l’islamologue et spécialiste du soufisme Eric Geoffroy.
De nombreux intervenants parmi ceux ou celles qui ont marqué de leur présence Conscience Soufie seront présents, comme l’écrivaine Leili Anvar, le musicien Enris Qinami, la physicienne Inès Safi, la conteuse Amal Ayouch, le sociologue Omero Marongiu-Perria, l’islamologie Denis Gril, la psychanalyste Marie-Odile Delacour-Huleu, l’universitaire Olfa Youssef et bien d’autres.
La dernière demi-journée sera consacrée à l'avenir de la structure – au départ sous le statut d'une fondation basée en Suisse avant d'évoluer en association d’intérêt général désormais basée en France – en présence de toute son équipe, et se clôturera par un temps spirituel. « Enseignement, partages et témoignages seront donc au rendez-vous. Venez nombreux car Conscience Soufie, c'est vous ! », plaide l’équipe.
Pour en savoir plus sur le programme et s’inscrire, cliquez ici
Voir aussi la vidéo de La Casa del Hikma : Le soufisme, une secte hors de l'islam ?
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L'approche progressiste du soufisme expliquée
Pour marquer cet anniversaire, elle entend organiser un séminaire sur deux jours, samedi 9 mai et dimanche 10 mai, au Forum 104 à Paris. « Qu’est-ce qu’être soufi aujourd’hui ? » C’est le thème retenu pour ce temps durant lequel seront notamment abordées « les dynamiques entre tradition soufie et hypermodernité, entre métaphysique et engagement sociétal », précise son président, l’islamologue et spécialiste du soufisme Eric Geoffroy.
De nombreux intervenants parmi ceux ou celles qui ont marqué de leur présence Conscience Soufie seront présents, comme l’écrivaine Leili Anvar, le musicien Enris Qinami, la physicienne Inès Safi, la conteuse Amal Ayouch, le sociologue Omero Marongiu-Perria, l’islamologie Denis Gril, la psychanalyste Marie-Odile Delacour-Huleu, l’universitaire Olfa Youssef et bien d’autres.
La dernière demi-journée sera consacrée à l'avenir de la structure – au départ sous le statut d'une fondation basée en Suisse avant d'évoluer en association d’intérêt général désormais basée en France – en présence de toute son équipe, et se clôturera par un temps spirituel. « Enseignement, partages et témoignages seront donc au rendez-vous. Venez nombreux car Conscience Soufie, c'est vous ! », plaide l’équipe.
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