Conscience soufie fête ses dix ans d'existence au service du partage de la sagesse universelle de l'islam

« transmettre à un large public la sagesse universelle de l’islam et du soufisme afin de contribuer à l’épanouissement spirituel des individus, à la paix sociale et à l’échange culturel »,

« offrir une expérience de vide et de plein vivifiants »

« Qu’est-ce qu’être soufi aujourd’hui ? »

« les dynamiques entre tradition soufie et hypermodernité, entre métaphysique et engagement sociétal »

« Enseignement, partages et témoignages seront donc au rendez-vous. Venez nombreux car Conscience Soufie, c'est vous ! »