Jean-René Huleu : de Libération à Salamnews, un homme de conviction et de spiritualité nous a quittés

Jean-René Huleu n’est plus. L’ancien journaliste, spécialiste de l’œuvre d’Isabelle Eberhardt, est décédé lundi 15 juillet à Montauban (Tarn-et-Garonne) à l’âge de 87 ans.L'homme est d'une très grande discrétion mais il n’est ni plus ni moins que l’un des fondateurs de, qui a fêté ses 50 ans en 2023. Le quotidien de gauche a reconnu, dans un article faisant office d’hommage, le rôlede Jean René Huleu dans la création du journal. Il a alors 36 ans., lit-on.Jean-René Huleu en devient le premier responsable de la fabrication. En 1975, sous le coup de l’épuisement, il tourne la page, refusant de voir le journal devenir, dira-t-il sur France Culture en 1993., fait part sa compagne Marie-Odile Delacour, elle aussi ancienne journaliste devenue psychanalyste. Jean-René Huleu compte ainsi à son actif la création et la participation à l'émergence d'une douzaine de titres de presse en France dont, le premier magazine gratuit des cultures musulmanes.Le titre, créé en 2008 par Mohammed Colin et Mourad Latrech, par ailleurs fondateurs du quotidien Saphirnews.com, a pu profiter du soutien et des conseils prodigués par le cofondateur de. Ses encouragements ont été précieux pour l'équipe, se remémore-t-elle., témoigne Mourad Latrech., affirme, pour sa part, Huê Trinh Nguyên, ex-rédactrice en chef de. i[Cofondateur du quotidien Libération, Jean-René était à nos côtés lors du lancement de Salamnews. Un vrai pari éditorial. En alliant sa quête spirituelle et son professionnalisme en tant que journaliste et auteur, il a contribué à la valorisation du patrimoine intellectuel de l’islam de France. Nous avons eu la chance de publier sur Saphirnews ses articles corédigés avec Marie-Odile Delacour, afin de porter à la connaissance du plus grand nombre des figures de l’islam qui lui tenaient à cœur. »